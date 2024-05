Želela je zamenjati plinsko jeklenko, nato je počilo

Iz Policijske uprave Maribor poročajo o nesreči v stanovanjski hiši na območju Policijske postaje Rače. Kot so zapisali, je bilo do zdaj ugotovljeno, da je 78-letna ženska v hiši menjavala plinsko jeklenko, pri čemer je prišlo do uhajanja plina, posledično pa tudi do eksplozije.

Ženska je po njihovih informacijah utrpela telesne poškodbe in bila odpeljana v UKC Maribor. Po nesrečnem dogodku ni v smrtni nevarnosti.

»Policisti so na kraju opravili ogled ter izključili tujo krivdo. O dogodku bodo obveščali Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Z dejanjem je nastala gmotna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15.000,00 evrov,« so zapisali v PU Maribor.