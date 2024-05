Vinjen Slovenec pri Novigradu prevozil krožišče ter trčil v prometne znake in drevo

V naselju Karigador blizu Novigrada v hrvaški Istri se je ponoči zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila lažje poškodovana 44-letni slovenski voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, in 34-letna sopotnica, poroča časnik Glas Istre.

Prometna nesreča se je zgodila okoli 1. ure ponoči, ko je 44-letnik izgubil nadzor nad vozilom ljubljanskih registrskih oznak, prevozil krožišče ter trčil v prometne znake in drevo. Policisti so ga prijeli in odpeljali na policijsko postajo.