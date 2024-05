Zaradi neprilagojene hitrosti je na kraju samem umrl 49-letni motorist

Danes, okoli 13.30, so Policijsko upravo Ljubljana obvestili o prometni nesreči, v kateri je na cesti od Nove vasi proti Bloški polici umrl 49-letni motorist.

Po do sedaj zbranih podatkih je vozil v smeri Bloške police in v ostrem nepreglednem desnem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno stran ceste. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri, pravilno po svojem smernem vozišču, pripeljal voznik osebnega avtomobila, ki se je umikal v desno. Kljub temu je med njima prišlo do trčenja, v katerem je bil motorist tako hudo poškodovan, da je na kraju umrl. Lažje telesno poškodovan je bil potnik v osebnem vozilu.

Motorist je med vožnjo uporabljal zaščitno motoristično čelado in motoristično opremo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.