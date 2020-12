Janša prejel odstopno izjavo ministra

Odstopna izjava Tomaža Gantarja. FOTO: posnetek zaslona

Predsednik vladeje danes na mizo dobil pisno izjavo, da odstopa s funkcije ministra za zdravje. Premier je o tem že obvestil državni zbor in vljudno prosil, da se državni zbor čim prej seznani z njegovim odstopom.»Hkrati vas v skladu z drugim odstavkom 234. člena poslovnika državnega zbora prosim, da obvestite Državni zbor Republike Slovenije, da bom funkcijo ministra za zdravje začasno opravljal sam.«Gantar je v odstopni izjavi zapisal, da v skladu z odločitvami organov stranke Desus odstopa s funkcije. »Svoje delo sem ves čas poskušal opravljati vestno, z vso odgovornostjo in predanostjo. Verjamem, da smo skupaj opravili pomembno delo.«​Janši se je zahvalil za zaupanje in povabilo v vlado, hkrati pa mu je zaželel uspešno delo in nadaljnje obvladovanje epidemije.