Ura tiktaka: proti poslanci SDS in Robert Polnar

Poslanci tudi v drugo niso podprli ukinitve volilnih okrajev in uvedbe preferenčnega glasu. Predlog ​spremembe volilne zakonodaje, ki so ga vložile poslanske skupine SAB, LMŠ, Levica in SD, je v DZ prejel 55 glasov, proti jih je bilo 26. Za izglasovanje spremembe bi bila potrebna dvotretjinska večina.Proti predlogu so glasovali poslanci SDS z izjemo odstonegain poslanec Desusa (stranka ga je sicer izključila). Za sicer ni glasoval nobeden od poslancev stranke upokojencev;je bil odsoten,inpa so bili vzdržani. V vladnih NSi in SMC so poslanci glasovali za.Sprememba volilne zakonodaje je nujna, saj je ustavno sodišče ugotovilo, da je ta neustavna v delu, ki govori o določitvi volilnih okrajih. Zakonodajalcu je postavilo tudi dveletni rok za izpolnitev odločbe, ki poteče že 21. decembra letos, torej v ponedeljek.Prvi poskus sprememb volilnega zakona je bil neuspešen že marca.Sedaj je pričakovati vložitev predloga za spremembe meja volilnih okrajev, ki je druga pot za implementacijo ustavne odločbe. A je po mnenju predlagateljev novele zakona o volitvah v DZ takšna pot manj ustrezna. Poleg tega predloga za preoblikovanje okrajev sploh še ni v DZ, rok za uresničitev ustavne odločbe pa poteče v ponedeljek, je v imenu predlagateljev opozorila(SAB).