V Sloveniji vsaj 15.000 posameznikov s psihopatsko motnjo! Strokovnjakinja: »Nujno je posodobiti zakonodajo«

V Sloveniji je začel delovati Inštitut za znanstveno proučevanje in raziskovanje psihopatije (IPSIH), katerega glavni cilj je ozaveščanje o simptomih psihopatije ter njenem vplivu na posameznike in družbo. Na novinarski konferenci so predstavili tudi prvi brezplačni spletni psihološki svetovalec za področje psihopatije, dostopen na njihovi spletni strani.

Direktorica inštituta Leonida Zalokar je poudarila, da v Sloveniji približno 15.000 ljudi izpolnjuje klinične kriterije psihopatske osebnostne motnje, medtem ko ima vsaj desetkrat več posameznikov subklinične psihopatske značilnosti.

Takšni posamezniki pogosto povzročajo družbene in gospodarske posledice. Po njenih besedah lahko vedenjske motnje, ki se razvijejo že v otroštvu, pomembno vplivajo na prihodnost posameznika in okolice.

Otroci z brezčutnimi neobčutljivimi potezami

Številne tuje raziskave se osredotočajo na podtip vedenjskih motenj, ki se pojavljajo pri enem do treh odstotkih otrok. Ta podtip, znan kot brezčutne neobčutljive poteze, se kaže v manipulativnosti, mučenju živali, krutosti, pomanjkanju empatije in vesti, brezobzirnosti ter zavračanju odgovornosti.

Kot je pojasnila Zalokar, se vedenjske motnje lahko pojavijo že v otroštvu. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima 20 odstotkov otrok v vsaki populaciji duševne motnje, pri čemer se polovica teh razvije pred 14. letom starosti.

Zalokar je ob tem opozorila, da v Sloveniji pri prepoznavanju teh motenj zaostajamo za drugimi državami EU. »Nujno je posodobiti zakonodajo, študijske programe in omogočiti dostop do terapevtskih programov,« je dejala.

Milijardna gospodarska škoda

Strokovna vodja inštituta, Andreja Pšeničny, je opozorila, da posamezniki s psihopatskimi značilnostmi v delovnem okolju povzročijo gospodarsko škodo v višini okoli ene milijarde evrov letno, medtem ko stroški, povezani z duševnim zdravjem zaposlenih, znašajo 2,1 milijarde evrov letno. Zato predlagajo zakonodajne spremembe, ki bi izboljšale zaščito žrtev mobinga in šikaniranja na delovnem mestu.

Leonida Zalokar. FOTO: Marko Feist

Inštitut bo raziskoval biološke, okoljske in družbene vzroke psihopatije ter razvijal diagnostična orodja za zgodnje prepoznavanje motenj. Prav tako si bodo prizadevali za vzpostavitev preventivnih programov, podporo žrtvam in izobraževanje strokovnjakov. »Z interdisciplinarnim pristopom želimo prispevati k učinkovitejši obravnavi psihopatije in zaščiti ranljivih skupin,« je zaključila Zalokar.

Brezplačen svetovalec na spletu

Na spletni strani psihopatija.si je uporabnikom na voljo prvi brezplačni psihološki svetovalec, ki temelji na umetni inteligenci in nudi informacije ter podporo na področju psihopatije.

