Ravnateljica ostala brez besed: poglejte, kakšno sporočilo je poslal oče zaradi ocene

Na eno izmed sosednjih šol se je starš pritožil nad oceno risbice, ki sta jo dobila njegova otroka, je v Tarči dejala ravnateljica Osnovne šole Rakek Anita Knez. »Ko ravnatelj prejme tak mail, ostane brez besed,« pravi ravnateljica, ki je prebrala tudi elektronsko sporočilo očeta, ki ga je poslal eni od ravnateljic pred dvema dnevoma.

»Vem, da ima učitelj določene pravice pri ocenjevanju in kriterijih, a kar je preveč, je preveč. Tole je šlo čez rob. Odneslo mi je pisker in sem se z velikim naporom zadržal, da nisem šel v šolo narest ***** (tega ne bom prebrala, ker vsi vemo, kar piše). Ravnateljica, prosim, da se pogovorite s tem idiotom iz likovne, ki očitno misli, da poučuje kot profesor. To je psihopat, ki tega ne bo počel,« se je glasilo sporočilo razburjenega starša.

Učitelji pravijo, da so zahteve staršev vse večje, da so se šola in učitelji znašli med kopico birokratskih postopkov, od nekdaj brezpogojne avtoritete učitelja pa ni ostalo veliko. Tudi učenci so vse bolj jezikavi in radi odgovarjajo z »Ne«, »Ne bom«, »Bedno« ...

Ravnateljica Anita Knez na sporočilo očeta pravi, da ko ravnatelj prejme tak mail, »ostane brez besed in normalno je, da ga pozove k spoštljivi komunikaciji, k soočenju, na razgovor k učitelju, in tukaj moramo začeti in imamo take starše. To je žalostno in učitelje je treba zaščiti in stati za njimi.«