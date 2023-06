Šolski sistem je za pridne punčke

Ali so fantje pametnejši, toda nekoliko bolj leni, dekleta pa bolj pridna? To vprašanje se nam je postavilo ob podatku, da je bilo leta 2022 med vsemi ženskami, ki so bile stare med 25 in 34 let, 60,2 odstotka takšnih, ki so uspešno zaključile terciarno izobraževanje. Med moškimi iste staroste skupine jih je študij dokončalo 36,4 odstotka. Kje torej iskati vzroke za takšno veliko razliko med fanti in dekleti, ki zaključijo terciarno izobraževanje? Gre za posledico sistema, razvojnega vidika, socialnega statusa družine ali enostavno individualnega vidika posameznika? Na žalost se v šolah bolj...