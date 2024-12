V ponedeljkovem jutru previdno! Sneg pobelil državo, na cestah plužne skupine

Sneg je ponoči pobelil velik del države in povzročil precej nevšečnosti v prometu. Na cestah so plužne in posipne skupine. Prehitevanje teh je prepovedano, opozarjajo na Prometno informacijskem centru.

Pričakujte daljše potovalne čase in se na pot odpravite le z ustrezno zimsko opremo.

Kot so še opozorili voznike, so pričakovani daljši potovalni časi, zato naj se na pot odpravijo le z ustrezno zimsko opremo. Voznike opozarjajo, da je na prelazih v primeru snega obvezna uporaba verig.

Na Notranjskem še sneži, sneženje naj bi ponehalo v prihodnjih urah Precej radodarna je bila snežna pošiljka na Notranjskem, kjer pa po večini trenutno še sneži. Kot so potrdili na Agenciji RS za okolje (Arso), bo sneženje ponehalo v prihodnjih dveh urah, dodatnih snežnih pošiljk pa ne pričakujejo. Kot je za STA potrdila dežurna meteorologinja na Arsu Veronika Hladnik Zakotnik, je na območju Notranjske ponoči večinoma snežilo. Snežne padavine zdaj slabijo in naj bi se popolnoma umirile v roku dveh ur. V Postojni so sicer po minuli noči namerili 16 centimetrov snega, v Logatcu 33, na vremenski postaji nad Vrhniko pa 22. Idrijska postaja je zabeležila 46 centimetrov snega, od tega 40 centimetrov novega. V Ljubljani je zapadlo štiri centimetre snega. Kot je še povedala Hladnik Zakotnikova, na območju Notranjske danes pričakujejo oblačen, a suh dan, največ preglavic bo povzročal veter. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Obvezna je uporaba verig na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo; priporočamo verige na višjeležečih predelih Vrhnike in Logatca.