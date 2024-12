Dars pred pestrim vremenskim dogajanjem opozarja: »Na pot se odpravite le, če je to nujno«

Ob napovedanem sneženju, ki bo v noči na ponedeljek zajelo Slovenijo in bo po napovedih vremenoslovcev najbolj obilno na Notranjskem, Kočevskem in Dolenjskem, pristojni pozivajo udeležence v prometu k dodatni previdnosti. Vozniki lahko pričakujejo daljše potovalne čase, tovorna vozila pa tudi izločanje iz prometa.

»Pričakujte daljše potovalne čase. Na pot se odpravite le, če je to nujno, z ustrezno zimsko opremo. Pred tem preverite razmere na www.promet.si in spremljajte obvestila medijev,« so na družbenem omrežju Facebook med drugim zapisali pri Darsu.

»Na cestah bodo plužne in posipne skupine, prehitevanje teh je prepovedano,« so med drugim navedli na prometnoinformacijskem centru za državne ceste.

Težave bi lahko delala tudi burja

Poleg sneženja je dodatne težave pričakovati zaradi burje. Ta bo po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) na prehodu z Notranjske na Primorsko gradila snežne zamete. Arso je zato za jugozahod za nočni čas izdal drugo najvišjo, to je oranžno stopnjo vremenskega opozorila.

Številne dele Slovenije bo ponoči pobelil sneg. FOTO: Jure Eržen/Delo

Najbolj intenzivne padavine vremenoslovci pričakujejo med 22. uro zvečer in 4. uro zjutraj. Po napovedih bo v nižinah notranjosti Slovenije večinoma padal moker sneg, lahko bi ga zapadlo od pet do 10 centimetrov. Na Notranjskem in Kočevskem bo po zdajšnjih napovedih zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega, v višjih legah okoli 30 centimetrov. Medtem bo proti severu Slovenije zaradi močnega severnega vetra snežnih padavin manj, vseeno pa lahko sneži tudi po nižinah, z izjemo severovzhoda Slovenije.