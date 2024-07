V piščancu iz Slovenije odkrili salmonelo

V eni proizvodni seriji piščančjih perutničk Texas perutničke z rokom uporabe 2. julij 2024 proizvajalca Perutnina Ptuj so v okviru državnega monitoringa na Hrvaškem ugotovili prisotnost bakterije salmonela.

Izdelki so bili namenjeni prodaji na Hrvaško, a k sreči so opravili analizo mesa, še preden je končalo na prodajnih policah.

Evropska agencija za varnost hrane navaja, da prisotnost salmonele v perutničkah predstavlja resno tveganje za zdravje.

S Perutnine Ptuj so nam povedali, da so bili o rezultatih vzorčenja obveščeni po preteku roka uporabe mesa, in dodali: »Ob pravilni uporabi živila (preprečevanje navzkrižne kontaminacije) in z ustrezno termično obdelavo živilo ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi. Navodilo o toplotni obdelavi je navedeno tudi na deklaraciji izdelka.«

