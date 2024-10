V Kopru bodo izkrcali eksplozivo za orožje v Izraelu, na Poljskem in Slovaškem

Ladja MV Kathrin, ki naj bi po nekaterih navedbah prevažala eksploziv za Izrael, namerava po postanku v Črni gori preostanek tovora izkrcati v Kopru, je danes za STA potrdil direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec, ki je na to temo opravil pogovor z agentom ladje.

Tovor je po informacijah uprave namenjen na Poljsko, Češko in Slovaško.

Klinec je potrdil navedbe portugalskih medijev, da ladjar namerava zamenjati zastavo, do sedaj pa prehod iz portugalskega registra ladij v register druge države še ni izveden.

»Šele po spremembi zastave ladje, se bo ladja namenila v pristanišče Bar, kjer namerava izkrcati del tovora,« je dodatno pojasnil direktor uprave za pomorstvo.

To se sicer ne sklada s poročanjem črnogorske javne radiotelevizije RTCG, ki je ob sklicevanju na neimenovane vire navedla, da ladji oblasti ne bodo dovolile vplutja v Bar, zato naj bi načrtovala vplutje v hrvaško pristanišče Ploče. Črnogorsko ministrstvo za pomorstvo je v torek sporočilo, da niso prejeli najave za prihod omenjene ladje.

Ladja se nahaja v mednarodnih vodah južnega Jadrana

Po javno dostopnih podatkih se ladja trenutno še vedno nahaja v mednarodnih vodah južnega Jadrana, a nekoliko severneje in bližje hrvaškim teritorialnih vodam kot v preteklih dneh.

Glede na trenutne razmere natančnega termina prihoda ladje v Koper uprava ne more določiti, je še pojasnil Klinec.

Organizacija Amnesty International je v torek v Kopru opozorila Slovenijo in Črno goro, da ne smeta omogočiti pristanka ladje, saj bi njen tovor lahko prispeval k izvajanju vojnih zločinov.

Pristanek so ladji že avgusta onemogočili v Namibiji.

Z uprave za pomorstvo so v torek sporočili, da ladji ne bodo prepovedali prihoda v Koper, če ga bo najavila.

Ladja, ki je sredi julija izplula iz Vietnama, po navedbah portugalskih medijev in mednarodnih aktivističnih skupin prevaža osem zabojnikov eksploziva Hexogen/RDX in 60 zabojnikov eksploziva TNT, namenjenih proizvajalcem orožja v Izraelu, na Poljskem in Slovaškem.