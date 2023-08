V hišo so mu naselili 11 tujcev!

Vladimir Bažika, ki bo 4. novembra dopolnil 80 let, ima v življenju veliko smole, doživel je veliko krivic. Ne kriv in ne dolžen se mora vedno znova boriti za svoje pravice, čeprav na sodišču praviloma premaguje svoje nasprotnike. Potem ko je pravnomočno dobil sodni spor z Lovsko družino Lendava, ki ga ni želela v svojih vrstah, po odločitvi sodišča pa ga je zelena bratovščina morala sprejeti, je postal žrtev goljufije. Nekdo mu je očitno ukradel identiteto in v njegovem stanovanjsko-poslovnem objektu na Upravni enoti Lendava uradno prijavil bivanje 11 oseb, domnevno državljanov Kosova, starih...