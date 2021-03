Slovenski politični vrh že cepljen: poglejte, kdo se je lotil ministra (FOTO)

Potem ko je Evropska agencija za zdravila ugotovila, da je cepivo podjetja Astrazeneca varno in učinkovito, v Sloveniji nadaljujejo cepljenje z njim. Med drugimi so se ob 13. uri cepili predsednik republike, premier, predsednik državnega zborain predsednik državnega svetaKot je na twitterju sporočil priljubljeni epidemiolog, je ministracepil prav on. Prepričan je, da je tudi to pomembno za povečanje zaupanja ljudi v to cepivo.Cepljenje pa poteka tudi za poslance in druge funkcionarje v državnem zboru ter ministre. Številni so se že »pofočkali« na družbenih omrežjih.