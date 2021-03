Cepivo je varno: znano, kdaj bosta cepljena Pahor in Janša (VIDEO)

Minister za zdravje Janez Poklukar. FOTO: Jure Eržen/Delo



»Cepivo je varno«

Cepivo AstraZenece. FOTO: Dado Ruvic, Reuters

»Kot zdravnik in minister bom vedno na prvo mesto postavljal zdravje ljudi. Zato sem pred dvema dnevoma iz previdnosti ustavil cepljenje. Danes bomo cepilne centre obvestili, da z jutrišnjim dnem nadaljujejo cepljenje tudi s cepivom AstraZenece,« je na izredni novinarski konferenci sporočil minister za zdravjeMinister je ponovil, da je Ema ugotovila, da je cepivo varno. »V zadnjih dneh pa ponovno opažamo trend epidemije, zato vse prebivalce pozivam, da upoštevajo osnovne ukrepe – nošenje maske, razkuževanje, rok, distanca, prezračevanje prostorov, samoizolacija oz. karantena. Današnje sporočilo pa je: cepiva so varna, zato se cepimo vsi, s katerim koli cepivom, ki je na razpolago,« je poudaril Poklukar.V petek naj bi bili cepljeni tudi funkcionarji v državnem zboru, cepljenja šolnikov s cepivom AstraZenece pa se zamikajo za dan ali dva na ponedeljek. kdaj točno naj bi se cepili vladni predstavniki, minister ni vedel povedati, češ da to usklajuje Nijz.Iz urada predsednika državeso sporočili, da se bo s cepivom AstraZeneca cepil v petek ob 13. uri. »Tako je bilo predvideno že pred začasno zaustavitvijo cepljenja in v skladu z nacionalno strategijo. Po današnji odločitvi Evropske agencije za zdravila glede varnosti cepiva AstraZenece si predsednik Pahor želi, da bi odločitev okrepila zaupanje ljudi v cepivo, saj meni, da bomo krizo premagali s precepljenostjo. Zato poziva vse, da razmislijo o tem, da se cepijo, ko pridejo na vrsto,« so sporočili.Hkrati se bodo cepili tudi predsednik Državnega zbora, predsednik vladein predsednik Državnega sveta, so sporočili z vlade.Slovenija je, tako kot nekatere druge evropske države, cepljenje s cepivom AstraZenece ustavila, ker so se pojavila vprašanja, ali je povezano s krvnimi strdki. ​Evropska agencija za zdravila (Ema) je sedaj sporočila končno odločitev glede varnosti tega cepiva. »Cepivo je varno in učinkovito, od cepiva je več koristi kot tveganj,« je podobno kot že v sredo Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sporočila Ema in dodala, da cepivo ni povezano s tromboemboličnimi dogodki, da pa je treba te dogodke spremljati še naprej.Emin odbor za varnost (PRAC) je odločil glede varnosti cepiva, potem ko so se pojavili primeri krvnih strdkov po cepljenju s tem cepivom. Izvršna direktorica Emeje v torek stopila v bran cepivu, saj da so prepričani, da koristi cepiva AstraZenece pri preprečevanju covida 19 s povezanimi tveganji za hospitalizacijo in smrt pretehtajo tveganje teh stranskih učinkov.V PRAC so strokovnjaki iz vseh 27 članic EU in še drugi strokovnjak. Pred dokončno odločitvijo so morali opraviti podrobno analizo primerov krvnih strdkov.