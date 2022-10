V domu tiskajo svoj časopis

V Domu Taber v Šmartnem pri Cerkljah na Gorenjskem so praznovali sedmo obletnico sprejema prvega stanovalca.

Zapel je zbor pod vodstvom Anice Rehberger.

Delo Doma Taber je predstavila direktorica Martina Martinčič. Kot je dejala, imajo 95 zaposlenih, ki skrbijo za 156 stanovalcev, skupaj s tistimi, ki jim pomagajo na domu. Še naprej želijo ostati razvojno naravnani. »Glavno poslanstvo Doma Taber je skrb za naše stanovalce ter uporabnike storitev pomoči na domu. Še naprej se bomo trudili po najboljših močeh, da bodo naši stanovalci in uporabniki deležni najboljše možne nege in oskrbe. Pomemben del pri delovanju so tudi prostovoljci, ki z obiski stanovalcem na različne načine polepšajo dan.«

Župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj se je zahvalil vsem zaposlenim, ki lepo skrbijo za stanovalce, slednjim pa zaželel čim bolj kakovostno in prijetno bivanje v domu ter aktivno preživljanje časa z željo, da ostanejo še naprej zdravi. Dom Taber svoje poslanstvo v skrbi za starejše in pomoči potrebne uspešno opravlja že sedmo leto, vse od uradnega odprtja leta 2015. »Vesel sem, da z vodstvom in zaposlenimi uspešno in konstruktivno sodelujemo,« je še dodal.

Pripravili so tudi zanimiv kulturni program, ki ga je vodila Ana Volč, v njem pa so sodelovali pevka Petra Maček Zarnik, Domski pevski zbor pod vodstvom Anice Rehberger in ansambel Trio Frenki. Izdali so tudi domski časopis – Novice iz Tabra. Za stanovalce so razrezali zelo okusno torto, ki jo je izdelala Biljana Bučič, vodja kuhinje. Slovesnosti sta se udeležila tudi predsednica sveta zavoda Taber Andreja Jerala in član sveta zavoda Janez Korbar.