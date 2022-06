Uspešni vinarji še dobri fuzbalerji! (FOTO)

Slovenska vinska reprezentanca je na evropskem nogometnem prvenstvu, kjer so se na Češkem že šestič zbrali najboljši vinarji, ti ob napornem delu v svojih vinogradih še odlično brcajo žogo, super začela. Najprej je slovenska ekipa s 3:0 ugnala Švico, popoldne pa še neugodno Italijo, in sicer z 2:1.

Naši so bili močnejši od italijanskih.

Sekretarka Uenfw, Zveze evropskih nogometnih reprezentanc vinarjev, Erica Fischbach kar ni mogla verjeti, »le kako je to mogoče, da ste Slovenci že spet tako prekleto dobri«. Slovenski vinarji namreč le enkrat doslej niso odnesli domov zmagovitega pokala. In že spet jim kaže odlično. Matej Hlebec, ki v domačem Kogu vodi turistično kmetijo in je bil kapetan legendarnega moštva, ki je v Mainzu leta 2016 s preobratom v zadnjih minutah tako razočaralo nemške navdušence nad vinom in nogometom, ji je brž obrazložil, da gre očitno za že skoraj magičnega moštvenega duha, ki krasi Slovence, že odkar jim je Matjaž Kek pred več kot desetimi leti pokazal, kako naj se postavijo na igrišču, kako naj igrajo nogomet.

Le kako je to mogoče, da ste Slovenci že spet tako prekleto dobri?

Že samo pogled na jutranji avtobus, ki je odpeljal naše do stadiona v Znojmu, je povedal vse. Harmonika, na katero je igral član ekipe Klemen Konrad iz Malne pri Jurovskem Dolu, kjer prideluje svoja vina pod blagovno znamko Konrad Wines, je igrala in bodrila 22-člansko ekipo, za katero je bila dokaj težka noč. »Za Slovenijo!« so družno zakričali. Naboj je bil izjemen. Trener Robi Fišer, ki ima čez sicer tudi organizacijo Pomurskega sejma, je bil še kako na trnih, v njegovi vlogi bi bil na trnih vsakdo. Vinska reprezentanca je imela namreč za sabo le nekaj pripravljalnih tekem, sicer pa se je moral vsakdo po najboljših močeh samostojno angažirati in pripravljati. Delo v vinogradu je še kako naporno in težko si je utrgati čas še za žogobrc. A njegovi izbranci so si ga.

Nekoč resni prvoligaši

Bistveno jedro ekipe je sestavljeno okrog Mateja Vračka, Gregorja Leberja-Vračka in Tomaža Avguština. Vsi so nadvse uspešni vinarji, vsi trije so nekoč igrali tudi prvoligaški nogomet. V tej trojici smo iskali idejo več na igrišču pa tudi preostali so že kmalu dokazali, da gre za dovolj uigrano moštvo, ki diha kot eden in z odkritimi kartami v rokah naskakuje novo zvezdico, že peto.

Pot proti Češki je spremljala tudi harmonika.

Na prvi tekmi proti Švicarjem so zadeli Gorazd Šunko, Tomaž Domenis in Gregor Leber-Vračko, ta je amaterskega vratarja iz Švice presenetil kar z direktnim strelom iz kota. Ta tekma je zahtevala tudi prvo poškodbo: koleno Timija Kaloha, vinarja s Stolnega vrha nad Mariborom, se je usodno zavrtelo. Ne le nogomet, vprašljiva je tudi sezona v vinogradu. Njegova para zdravih rok in nog sta pri njih namreč izjemnega pomena.

Naslednjo tekmo je moral opazovati s tribune. In lahko je videl, kako sta pomlajene, a toliko hitrejše azzurre razorožila Leber-Vračko in Matej Vračko.

V slačilnici je bilo po obeh zmagah zelo veselo.

Slavna vinarja in prijatelja, Danilo Steyer in Stojan Ščurek, prvi je predsednik, drugi pa podpredsednik slovenske vinske reprezentance, sta bila razumljivo ponosna. Čeprav se na rokah njunih izbrancev vidijo jasne sledi težkega dela v vinogradih, so tudi na Južnomoravskem dokazali, da gre za pravo klapo, ki na najlepši možni način z nogometom promovira slovensko vinarstvo, turizem, našo državo.