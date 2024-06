Upokojenci znova na Lisci

Že 18. srečanje posavskih upokojencev je potekalo na Lisci, kamor je priromalo kar 800 udeležencev. Pravzaprav so se iz občin Krško, Brežice, Kostanjevica in Sevnica, kjer je v 14 društvih upokojencev kar 7000 članov, pripeljali s številnimi avtobusi, kar je bil glede na ozko, ovinkasto in strmo cesto kar velik zalogaj.

Vreme je bilo deževno, vendar je bil organizator, Posavska zveza društev upokojencev, pripravljen in je na igrišču pod Tončkovim domom postavil velik šotor. A ta je bil premajhen za vse, saj nekateri upokojenci niso upoštevali, da se je na srečanje treba pravočasno prijaviti.

Župan je napovedal gradnjo novega doma za starejše občane.

Zato je bilo na začetku nekaj slabe volje, a so težavo rešili z dodatnimi mizami in klopmi, pa še vreme se je zjasnilo, da je bilo mogoče sedeti tudi zunaj. Zbranim je najprej zapel mešani pevski zbor Srebrni glas DU Sevnica, nato pa so jih nagovorili sevniški župan Srečko Ocvirk, predsednica sevniškega društva Ana Jelančič, predsednica slovenske upokojenske zveze Zdenka Jan, predsednik PZDU Jože Žnidarič in župani ter podžupani posavskih občin ter direktor hotela Delfin v Izoli, kjer upokojenci množično dopustujejo.

Vsi so se dotaknili skrbi za starejše, ki naj bi čim dlje ostajali doma, zanje pa je treba poskrbeti na sistemski ravni: tako s pomočjo na domu kot tudi pri dolgotrajni oskrbi. Sevniški župan je povedal, da pripravljajo gradnjo novega doma za upokojence, lokacija je določena, prostorski dokumenti že urejeni. »A nobena še tako lepa in nova zgradba ne more nadomestiti ljudi, ki delajo s starejšimi, ki potrebujejo nego in toplo besedo,« je poudaril.

Po negodovanju zaradi pomanjkanja prostora je posijalo sonce.

Zaradi slabega vremena so se zbrali v šotoru.

Uradni del srečanja so zaokrožili pevci in godci iz DU Raka, obiskovalci pa so bili malo razočarani, ker na srečanje ni prišla predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, domačinka iz Sevnice. Oglasila se je z opravičilom, saj je bila isti dan izredna seja državnega zbora, zbranim pa zaželela lep dan na Lisci. Za dobro razpoloženje je poskrbela glasbena skupina Juhu Glasbeni Mix, ki jo sestavljajo Sevničani in Šentjurčani. Vreme pa se je zjasnilo in upokojenci so pozabili na slabo voljo ter strašno gnečo v koči, kjer so želeli priti do kave.