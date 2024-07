Upali, da bo bolje, a je vse skupaj še slabše: to prinašajo novosti medkrajevnega avtobusnega prevoza

Z začetkom meseca je medkrajevni avtobusni promet doživel kar nekaj sprememb – od novih voznik redov do sprememb pri načinu nakupa vozovnice. Čeprav naj bi bile spremembe po navedbah ministrstva za okolje, prostor in energijo, prilagojene potnikom, pa že prihaja do slabe volje.

Spremembe ukinjajo nekatere linije, zmanjšalo naj bi se število linij, cene linije z isto vstopno in izstopno postajo, ki imajo drugačno pot, pa se lahko razlikujejo.

Ista vstopna in izstopna postaja, drugačna cena

Slabo voljo med potniki pa povzroča tudi novost pri nakupu vozovnic. V času obratovanja prodajnih mest na avtobusu namreč ni več mogoče kupiti kart za medkrajevne linije. Cena vozovnic je po novem odvisna od prevoženih kilometrov, cena se lahko tako razlikuje, glede na linijo, čeprav gre za isto vstopno in izstopno postajo.

Za N1 so pri koncesionarju Arriva izpostavili primer linije Ljubljana in Moste pri Komendi, ki ju v obe smeri povezujeta dve liniji. »Prva gre čez ljubljansko Dunajsko cesto, Trzin in Mengeš, druga pa po Celovški cesti in mimo Vodic. Ker je druga pot sedem kilometrov daljša, je tudi dražja. Namesto 2,50 evra potniki zanjo odštejejo 3,30 evra,« so navedli. Navedli so še primer bralke, ki so ji ob nakupu vozovnice na avtobusni postaji zaračunali še 0,60 centov prodajne storitve.

Preko spleta ne bo šlo

Potniki lahko plačujejo cenejšo vozovnico, če se za nakup odločijo v predprodaji, saj so karte v predprodaji omejene zgolj na datum, ne pa tudi na uro odhoda. Na AP Ljubljana so ob tem še pojasnili, da zaračunavanje storitev ni nič novega in da so oni le eno od prodajnih mest – v Ljubljani je mogoče vstopnice kupiti še na Železniški postaji Ljubljana in na prodajnem mestu Ljubljanskega potniškega prometa.

Vstopnice je bilo mogoče kupiti tudi na spletu, a vstopnice je v tem primeru treba natisniti, saj vozniki avtobusov nimajo urejenega sistema skeniranja spletne vozovnice preko QR-kode. Trenutno je prodaja na AP Ljubljana preko spleta zamrznjena, menda iščejo ustrezne rešitve, je pa vstopnico mogoče kupiti na spletnih straneh koncesionarjev, saj je nakup vezan na serijsko številko kartice IJPP.