Umrl še drugi moški, ki so mu v bolnišnici zamenjali identiteto

V celjski bolnišnici je pred dvema tednoma prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. Sprejeli in identificirali so ju na podlagi sprejemne dokumentacije in informacije reševalnega osebja Zdravstvenega doma Sevnica, ki ju je pripeljalo. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli nekaj dni kasneje, ko so umrlega bolnika že pokopali.

Ustrezno zdavljenje?

Izredni strokovni nadzor v bolnišnici je pokazal, da je do zamenjave bolnikov prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice ob predaji bolnikov med reševalcema ZD Sevnica v triažo. Ob tem so vedno znova opozarjali, da je izredni interni strokovni nadzor nedvoumno pokazal, da je bil bolnik, ki je kasneje umrl, za akutno bolezen zdravljen ustrezno. Glede na rezultate nadzora je bil bolnik zdravljen skladno s smernicami zdravljenja zaznanega akutnega stanja, so poudarili. Prekinitev pri terapiji njegovih kroničnih bolezni je bila po navedbah Splošne bolnišnice Celje tako kratkotrajna, da ni privedla do dokumentiranega zapleta. Poleg tega je bil bolnik ves čas klinično spremljan, so zapisali.

Še ena žalostna vest

Je pa danes odjeknila vest, da je v nedeljo umrl še drugi mož, ki so mu v bolnišnici zamenjali identiteto.

Ministrstvo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti ovadilo neznane storilce Ministrstvo za zdravje je danes na policijo podalo ovadbo zoper neznane storilce zaradi zamenjave identitete dveh bolnikov v celjski bolnišnici, kar je imelo za posledico njuno neustrezno obravnavo. Prišlo je namreč do kršitve navodil v zvezi s prevozi z reševalnimi vozili, kar je deloma botrovalo zamenjavi bolnikov, so sporočili z ministrstva.

Več preberite v sredini tiskani izdaji Slovenski novic!