Minister Loredan ni mogel zadržati solz: Ponoči sem dobil SMS-sporočilo ... (VIDEO)

Minister Danijel Bešič Loredan je po dogodku v celjski bolnišnici, ki je šokiral vso Slovenijo, pretresen. Kot je uvodoma dejal na današnji novinarski konferenci, je ta zgodba pretresljiva, težka in neverjetna. »Ponoči sem dobil sms, kaj se je zgodilo. Takoj zjutraj so se začeli vrteti telefoni,« je dejal uvodoma in dodal, da sta se z Alešem Šabedrom nemudoma odpravila v celjsko bolnišnico, kjer sta govorila s svojci obeh.

V 21. stoletju, v dobi digitalizacije je to po njegovih besedah nekaj nedopustnega. »Nekdo je včeraj očeta pokopal in danes izvedel, da je živ. Drugi pa je izvedel, da je oče mrtev.«

Oba pacienta sta bila iz doma prepeljana v bolnišnico z enim reševalnim vozilom, in sicer oba nepokretna, eden od njiju je bil sposoben komunikacije. Z reševalnim vozilom ZD Sevnica sta bila iz doma premeščena v celjsko bolnišnico. Eden je imel pljučnico, drugi vnetje sečil, bila sta pripeljana hkrati. »V bolnišnici Celje je očitno prišlo do zamenjave identitete, ne da bi se ta preverila. Zdravljenje je bilo potem vodeno tako, kot je bilo. Pretresljivo je bilo pričevanje svojcev, kako so želeli priti na obisk, pa ta ni bil mogoč,« je še dejal minister.

Nihče ga ni vprašal, kako mu je ime

Minister Loredan pokaže naloge, ki so bili izročeni reševalcem. FOTO: zaslonski posnetek

Loredan in Šabeder sta doslej ugotovila, da pacienta ob premestitvi v bolnišnico nista imela identifikacijske zapestnice. Kje je prišlo do zamenjave, bodo še razjasnili, ampak očitno pacienta, ki je lahko komuniciral, ni nihče vprašal, kako mu je ime in za njegov priimek. »Nobenemu se ni zdelo smiselno, da bi ob prihodu dveh pacientov hkrati poklical svojce, da bi se prižgala kakršna koli rdeča luč, da bi se opravila identifikacija. Od tam naprej je šlo vse narobe ...« pripoveduje minister. Tudi zdravnik sodne medicine je potrdil napačno identiteto pokojnika.

Drugi ali tretji dan po hospitalizaciji je eden od pacientov umrl. Na tej točki minister ni mogel zadržati solz. »Se opravičujem, se bom skušal zbrati ... Imel sem pogovor z obema sinovoma, ki sta izvedela, da je njun oče mrtev, in s svojci, ki so včeraj pokopali očeta in danes izvedeli, da je oče živ. S človeške plati nepredstavljivo.«

Zatajila celotna veriga zdravstvenega sistema

»Dejstvo je, da je prišlo do serije napak, na ministrstvu bomo storili vse, da se nikoli več ne zgodi kaj takega v slovenskem zdravstvenem sistemu,« je dejal Loredan in dodal, da opravičil za to, kar se je zgodilo, ni. Do napak je namreč prišlo v »celotni verigi zdravstva«. Po njegovih besedah bodo na ministrstvu zaradi dogajanja nemudoma sprožili izredni nadzor. Hkrati bodo Zdravniško zbornico Slovenije pozvali, naj tudi sama izvede strokovni nadzor. »Naša naloga je, da vzpostavimo izjemno strog nadzor, pravila igre, ki se jih bomo morali držati vsi,« je poudaril.