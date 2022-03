Ukrajinske begunce bomo namestili tudi ob morju

Na ankaranski občini so za STA potrdili pogovore z vladnim uradom za oskrbo in integracijo migrantov o namestitvi beguncev iz Ukrajine na Debelem rtiču. Namestili naj bi predvsem ženske in otroke, več, tudi o skupnem številu beguncev, pa naj bi bilo znanega po petkovem sestanku.

Direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj je v sredo za Televizijo Slovenija navedla, da bodo v prihodnjih dneh odprli novo kapaciteto na Debelem rtiču, saj se nastanitveni center v Logatcu polni. V sredo zvečer so tako imeli nastanjenih že 326 beguncev.

Štrukljeva je sicer dodala, da se bodo nastanitvene kapacitete odpirale glede na prihode beguncev. Večina od okoli tri tisoč beguncev iz Ukrajine, ki so do zdaj prišli v Slovenijo, je sicer po njenem nastanjenih pri sorodnikih oziroma prijateljih, poleg tega pa imajo organizirano mrežo zasebnikov, ki so pripravljeni te begunce sprejeti.

Okoli 40 oseb

Pogovore o namestitvi beguncev na Debelem rtiču pa je za STA potrdila podžupanja Občine Ankaran Barbara Švagelj. Ta trenutek imajo sicer razen tega, da bodo begunci v njihovi občini nastanjeni v zelo kratkem času, zelo malo informacij.

Kot je dodala, bodo na Debelem rtiču načelno namestili predvsem ženske in otroke, po prvih informacijah pa naj bi skupno namestili okoli 40 oseb. Gre šele za prve okvirne informacije, je navedla Švagljeva, ki se zaveda, da je priliv beguncev v Logatcu zelo močan.

V petek zjutraj se bo s predstavniki občine sestala tudi direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov, tako da bodo več informacij imeli po sestanku, je še napovedala podžupanja.