Ste videli, kaj je Janšev poslanec zabrusil Golobu (VIDEO)?

Aleksander Reberšek (NSi) je v poslanskem vprašanju predsedniku vlade ob začetku redne seje DZ izpostavil, da ljudje po sedmih mesecih od poplav še vedno čakajo na izpolnitev vladnih obljub ter da so »na istem, kot so bili 6. avgusta«. »Ljudje imajo za vas tri preprosta vprašanja - kdaj bo vlada izdala sklep, s katerim bo končno določila, kateri objekti so predvideni za rušitev, ali bodo njihove hiše porušili in ali bodo dobili nadomestne objekte, ali pa se njihovih hiš ne bo porušilo in lahko začnejo obnovo,« je izpostavil poslanec.

Golob je v odgovoru spomnil, da je DZ decembra potrdil zakon o obnovi in razvoju, ki edini daje pravno podlago in predpisuje postopke, na podlagi katerih lahko ljudem, prizadetim v avgustovski ujmi, zgradijo nadomestne objekte. »Seveda bi bilo najlepše, ko bi se dalo vse to narediti čez noč, seveda bi bilo vse najlepše, ko bi imeli avgusta, ko so nas prizadele poplave, že zakonsko podlago, da bi lahko vse to naredili čez noč,« je poudaril.

»Zakaj teh mastnih preplačil vlada ne prepreči?«

Sicer pa je vladi počasno sanacijo po poplavah očital tudi poslanec SDS Zvonko Černač. Poplave so, kot je spomnil, terjale tudi spremembo vladnih prioritet na področju infrastrukturnih projektov, ki pa se močno dražijo. Prenavlja se železniška postaja Nova Gorica, kjer je vrednost s 30 narasla na dobrih 50 oz. 60 milijonov evrov, prenova železniške postaje Jesenice z nekaj deset potniki dnevno je poskočila na 170 milijonov evrov, prenova železniške postaje Ljubljana pa na 295 milijonov evrov, je izpostavil Černač.

Premier je napovedal, da bo zahteval poročilo o nekaterih nadgradnjah železniških postaj, pri katerih so ponujene cene močno prekoračile začetne ocenjene vrednosti.

»Ko bomo pridobili poročilo, ga bom z velikim veseljem posredoval vsem, tudi javnosti. Tudi zame ni sprejemljivo, da se lahko neka nadgradnja, ki je ocenjena na nizko vrednost, kar naenkrat poviša,« je dejal.