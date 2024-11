Janša: »Pozna kdo tega, ki ima pištolo za pasom?« Policija medtem o pljuvanju in brcanju ... (FOTO in VIDEO)

Celjski policisti so danes v Celju varovali neprijavljen javni shod, na katerem se je zbralo večje število ljudi.

Na shodu so obravnavali kršitev javnega reda in miru. Do kršitve je prišlo, ko se je na prizorišče pripeljalo vozilo ene od medijskih hiš, skupina zbranih pa je začela pljuvati in udarjati po njem. Eden od prisotnih je močneje brcnil v vozilo. Ko so ga zaradi izvedbe postopka nameravali pospremiti do intervencijskega vozila, se je uprl, zato so uporabili pooblastila. Omenjenemu udeležencu shoda so izdali plačilni nalog.