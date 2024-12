Ste videli, kako Janševi stopnjujejo pritisk na Klakočar Zupančičevo, ki jim gre res na živce? (VIDEO)

Poročali smo že, da se je kolegij predsednice DZ dogovoril o sklicu redne seje DZ, ki se bo s poslanskimi vprašanji pričela v ponedeljek. Na redni seji je meddrugim tudi obravnava predloga za razrešitev prve dame parlamenta Urške Klakočar Zupančič.

Predlog je vložila SDS, ki ji očita ponavljajoče kršitve poslovnika DZ, ustave, zakonov ter neprimerno vedenje. Podpise je prispevala tudi NSi. Klakočar Zupančičeva očitke SDS zavrača, ob tem pa je poudarila, da stoji za vsako svojo odločitvijo.

SDS stopnjuje pritisk pred ponedeljkom

A v največji opozicijski stranki pritisk pred sejo parlamenta še kar stopnjujejo. Tako so na omrežju X v Janševi SDS zapisali, da je »seganje v besedo in odvzemanje le-te je v državnem zboru že skoraj rutina. Spomnimo se, kako je predsednica dz Zvonku Černaču "ljubeznivo" naročila, naj se usede in bo tiho – pravi primer parlamentarnega bontona!«