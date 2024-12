Spet drama v DZ! Klakočar Zupančičeva zaradi Janševe knjige klicala varnostnika (VIDEO)

Poslanci se danes sestajajo na izredni seji. Osrednja točka je predlog zakona, po katerem bo Termoelektrarna Šoštanj (Teš) naslednji dve leti in pol opravljala javno službo zagotavljanja toplote za Šaleško dolino. A ob tem se je zgodil incident. Tako je prva dama državnega zbora Urška Klakočar Zupančič burno odreagirala na ravnanje poslanca SDS Andreja Hoivika, ki je v poslanske klopi prinesel zadnjo knjigo šefa SDS Janeza Janše Budnica.

»Ustavite, prosim, čas. Kolega Hoivik, umaknite, prosim, umaknite reklamo, ki jo imate pred sabo. Dajem vam drugi opomin. Umaknite takoj tisto, kar imate pred sabo. Dajem vam drugi opomin. Prekinjam sejo za 10 minut, pa se bomo pogovorili. Prekinjam sejo za 10 minut, nadaljujemo ob 12., «ga je opozorila. To sicer ni bilo prvič, da je Janšev poslanec z omenjeno knjigo provociral prvo damo parlamenta, saj jo je pred dnevi s posvetilom namenil prav njej in štirim poslancem Levice.

Posredoval varnostnik

Janšev poslanec tega ni upošteval in je dobil še drugi opomin. Klakočar Zupančičeva je zato sejo prekinila in celo poklicala varnostnika, ta je poskrbel, da so knjigo odstranili. Ogorčenju v SDS ni bilo videti konca, zato so sporočili: »Slovenija, prebudi se iz te diktature!«

Evropski poslanec, nekoč poslanec SDS, Branko Grims je bil jasen: »Ali se U. Klakočar sploh zaveda, da nima nobene pristojnosti zapleniti knjigo poslancu v klopi in da je to lahko kaznivo dejanje? Ali se državljani Slovenije zavedajo, da med odvzemom knjige poslancu in plenjenjem knjig leta 1933 v bistvu ni razlike ter kdo jim torej vlada?«