Učitelji spet na teste, ponekod so jih že opravili

V rdečih regijah bo tako pouk ta teden potekal za 48.309 učencev, ki obiskujejo prvo triado. Zanje skrbi 11.590 učiteljev in drugih zaposlenih, ki se bodo morali testirati.

V Žalcu že danes

Nujno varstvo v črnih regijah

Medtem ko je bila nedelja v znamenju protestov staršev in otro k , ki so po različnih mestih v Sloveniji zahtevali ponovno odprtje šol, pa ponedeljek tudi v rdečih regijah prinaša novo serijo množičnega testiranja zaposlenih v šolah, ponekod tudi pouk na daljavo. Pouk v šolskih klopeh je uredilo skoraj 90 odstotkov šol.Sprva je bilo napovedano, da se bo pouk v rdečih regijah, to so Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska in Savinjska, začel v torek, saj bodo v ponedeljek morali zaposleni v šolah opraviti redno testiranje. Premierje nato na petkovi novinarski konferenci napovedal, da bodo ta odlok spremenili tako, da bo pouk mogoče začeti že v ponedeljek.Društvo ravnateljev je namreč izvedlo anketo o zmožnosti izvajanja pouka v živo in hkratnega testiranja. Skoraj 90 odstotkov šol je zatrdilo, da so zmožne v istem dnevu testirati učitelje in tudi izvesti pouk v živo. Le 12 odstotkov šol ne bo moglo v istem dnevu testirati učiteljev in izvesti pouka v živo, je v petek za STA navedel predsednik združenje ravnateljic in ravnateljev. V teh šolah pouk v ponedeljek potekal na daljavo. Ravnatelji so v petek na vlado naslovili tudi pobudo za takšno ureditev.Premier je pozval vse izvajalce testiranja, naj se z ravnatelji in lokalnimi skupnostmi dogovorijo za najprimernejši način in časovnico testiranja, ki bo v ponedeljek omogočala izvedbo pouka v živo. Veljali pa bodo tudi testi, če bo testiranje učiteljev potekalo danes.Kot je poročal Pop TV, so danes že testirali v Žalcu. Do konca dneva bodo testirali okoli 600 zaposlenih v osnovnih šolah, do popoldneva sta bila med 450 opravljenimi testi dva pozitivna.Vrtci v rdečih regijah pa morajo v ponedeljek testiranje zaposlenih organizirati skozi celoten dan, da bo lahko potekalo varstvo vseh otrok, je zapisano v okrožnici, ki so jo prejeli vrtci in šole.V t. i. črnih regijah pa bo omogočeno nujno varstvo za otroke in učence prvega triletja, katerih oba starša ali starš samohranilec sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, torej delata v vzgoji in izobraževanju, policiji in vojski ter ne morejo drugače zagotoviti varstva otrok.V črnih regijah, to so Goriška, Obalno-kraška, Posavska in Zasavska ter Jugovzhodna Slovenija, pa šolo obiskuje 15.845 učencev prve triade.Župani občin Koper, Izola in Piran,in, so v petek Janši poslali dopis, v katerem ga prosijo, naj v sodelovanju s stroko vnovič preveri nujnost ukrepa zapiranja vrtcev in šol v Obalno-kraški regiji oziroma poišče drugačno, boljšo rešitev.