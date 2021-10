Ubogi konj ni mogel niti stati na nogah, potem pa se je zgodil čudež (VIDEO)

V zadnjih dneh je na spletu zaokrožila žalostna zgodba zanemarjenega konja, ki so ga v obupnem stanju pripeljali v veterinarsko oskrbo RC Petra na Polzeli.

»Tako ubog je, da v prikolici ni mogel stati, da je samo ležal in da se je z veliko težavo postavil na tresoče noge ter odkorakal do boksa,« so o njegovem stanju med drugim zapisali v Društvu za zaščito konj in dodali, da so kopita v katastrofalnem stanju, da ima hud laminitis, »zob menda ni imel še nikoli v življenju urejenih, dlaka pa skriva marsikaj«.

»Dejansko revež komaj stoji na tresočih nogah, seno mu pa tako paše, da glave iz jasli sploh ne dvigne.« Razkrili so tudi posnetek, ko konj sploh ni mogel stati na nogah, ko se je pasel.

Konju je ime Maxi Lion in je pasme ljutomerski kasač. Takoj je potreboval veterinarsko oskrbo, po nekaj dnevih pa se je že počutil veliko bolje. Kot so sporočili iz društva, se je namreč po nekaj dnevi čudežno spet postavil na noge.

»Maxi je vstal. Sam. Potem se je odpravil na sprehod. Sam. Počasi, od konja do konja, se z vsakim nekaj pogovoril in nato zelo počasi odkorakal v svoj boks. Več ur je trajalo, da je opravil, kar se je namenil. Zdaj leži in počiva. Zanj je bil to zelo hud napor, ampak velik uspeh,« so zapisali v društvu, kjer za njegovo okrevanje zbirajo tudi finančna sredstva.

Sredstva za pomoč Maxiju lahko donirate na: TRR : SI56 1010 0005 0589 375, koda namena CHAR, namen Maxi paypal:admin@dzk.si SMS 1919 konji5, pri operaterju A1 pa tudi konji10

»Srčno si želim, da zmaga. Da pokaže in dokaže, da je borec. Bil je samo športni rekvizit, ki je klavrno končal svojo kariero. Postal je odpadek človeške družbe, odpadek nekoga, ki se mu je fučkalo zanj. Pred njim je še dolga pot, na kateri mu bomo pomagali, da jo bo čim lažje prehodil. Bodite del te zgodbe, spremljajte in podpirajte njega in vse ostale naše varovance. Pomagajte nam, da bomo tud mi lahko pomagali njim.«