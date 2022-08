Na twitterju objavil ženino fotografijo: Tako se dostojno oblečete za na plažo

Alen Koman z Jezerskega, ki se na spletnih straneh pogosto predstavlja kot ščit prave katoliške vere na Slovenskem in objavlja vsebine v imenu skupnosti Scutum Fidei znova razburja slovensko sceno na twitterju. Pred dnevi je objavil fotografijo svoje žene na plaži. Odeta je bila v kopalno oblačilo, ki je povsem zakrivalo njeno telo. ​Koman je pripisal: »Če kdo misli, da ne obstaja dostojno žensko oblačilo za na bazen ali plažo. Na sliki moja žena, ki odobrava to objavo, saj želi spodbuditi in opogumiti še ostale ženske k dostojnemu oblačenju tudi na kopališčih. Vse se da, izgleda pa prečudovito.«

Odzivi so bili burni in pod njegovo objavo se je usul plaz komentarjev. Mnogi so šli hitro v akcijo in ugotovili, da gre pravzaprav za muslimanski kopalni komplet, kar se jim je zdelo še bolj nenavadno. Nekateri so šli s svojimi komentarji predaleč in so Komana in njegovo ženo začeli kritizirati. Kaj si misli o teh zlobnih besedah in komentarjih je Petra strnila v objavi na instagramu. »Toliko enih negativnih komentarjev, posmehovanja, sarkazma, žalitev, ... Jaz pa sem le spoznala, da si ne želim več razkazovati svojega golega telesa in se imeti kljub temu fajn na bazenu s svojimi otroki. Ja, tudi jaz sem nekoč imela bikini, ki je komaj kaj zakrival in tudi jaz sem nekoč hodila na fkk, da ja ne bi imela belih črt. Ampak, ljubi Bog, kako nepomembne so te reči. Vesela sem in ponosna, da sem našla te čudovite kopalke, v katerih se počutim neštetokrat bolj samozavestno in bolj ženstveno. Zelo me čudijo odzivi, a hkrati ne, saj smo kot družba na takem dnu, da bi dobesedno naga, požela veliko več “lajkov” in pohval. Žalostno zares.«

Komanova sta goreča zagovornika tradicionalnih krščanskih vrednost in načina življenja. Ustvarjata vloge in jih objavljata na youtubu. Nekateri Scutum Fidei označujejo za sekto, v središču javnosti pa se je znašla letos v začetku leta, ko so se znašli v konfliktu z reperjem Trkajem. Predlagali so, da mu fakuteta odvzame diplomo iz teologije. Septembra lani pa je njihov samooklicani novinar zaradi preverjanja pogoja PCT povzročil pravi incident.