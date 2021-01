Znanega Slovenca želijo razglasiti za verskega izobčenca

Reperse je zaradi kritičnih zapisov znašel na tnalu nekaterih gorečih vernikov. Scutum Fidei, neodvisni katoliški medij, je na twitterju pozval Slovensko škofovsko konferenco (SŠK), da Trkaja, ki je po izobrazbi teolog, izobčijo iz vere.Trkaj je v debati zapisal (nelektorirano): »Rad jo imam ampak menim, da si je Cerkev nakopala preveč bremena, da bi bila povsem reprezentativna predstavnica Boga na zemlji. Tudi to da se meša spet s politiko je stranpot od bistva. Spet in spet. Ista pesem.«Na njegov »bogokletni« zapis, pa so se tako odzvali pri tradicionalnem katoliškem mediju in pozvali SŠK, da ukrepa in da (nelektorirano) »javno razglasi osebo Rok Terkaj za odpadlega od vere, izobčenega ter se nad njim izvrši interdikt zaradi Bogokletja in krivoverstva. Prav tako naj se mu vzame vse teološke titule in priznane formalne stopnje izobrazbe na tem področju.«Za odziv smo poprosili SŠK, ki pa zadeve ne želi komentirati.