Samooklicani novinar v centru Ljubljane provociral varnostnika, končalo se je brutalno (VIDEO)

V sredo je med protesti v Ljubljani prišlo do incidenta. Samooklicani novinar in član verske sekte Scutum Fidei se je vmešal v dogajanje pred enim izmed trgovskih centrov v središču mesta. Tam je varnostnik kar na cesti pridržal dve ženski do prihoda policije, ker nista nosili maske, prav tako nista izpolnjevali pogoja PCT oziroma se o tem nista želeli izreči (očitno je prišlo do spora pri poskusu njunega vstopa v objekt).Ko so čakali na policijo, je pristopil novinar, ki je materi in hčeri dejal, da ju varnostnik ne sme zadrževati in da naj oditeta. Kmalu se je začelo prerivanje, prišlo pa je tudi do fizičnega nasilja. Novinarja, ki je zaradi ravnanja varnostnika izgubil živce in je vpil nanj, češ da ljudi nadleguje kar na ulici, je na koncu vklenila policija, tudi po vsem tem pa se ni želel pomiriti.O dogajanju smo v sredo povprašali tudi policijo. Kot so pojasnili, so bili obveščeni o dogodku, v katerem je bila po prvih podatkih lažje poškodovana ena oseba. V povezavi s tem so policisti pridržali eno osebo, nadaljujejo pa zbiranje obvestil in bodo izvedli ustrezne ukrepe.