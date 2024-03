Še ena ugodnost za naše poslance in poslanke, zamudnin ni

Mnogi državljani Slovenije ne vedo, da ima Državni zbor RS specializirano knjižnico, ki deluje v istih prostorih parlamentarne zgradbe že od leta 1963. Poslankam in poslancem ter sodelavcem strokovne službe med drugim zagotavlja izposojo gradiva, pomoč in svetovanje pri pridobivanju podatkov ter informacij, dostop do parlamentarne dokumentacije, iskanje v podatkovnih zbirkah in informacijskih virih.

Mnogi tudi ne vedo, da ima pravilnik poslovanja specializirane knjižnice posebnost, ki je za uporabnike lahko zelo finančno ugodna.

»Knjižnica z izvajanjem različnih storitev prispeva h kakovostnemu delovanju Državnega zbora (v manjšem obsegu knjižnične storitve zagotavljamo tudi za Državni svet). Naša posebnost je, da si uporabniki lahko knjige, ki jih ves čas potrebujejo pri svojem delu, izposodijo v dolgoročno izposojo. Zato tudi ne poznamo zamudnin,« nam je na vprašanje, ali imajo tudi v knjižnici Državnega zbora enak sistem zamudnine, kot jo imamo državljani Slovenije v ostalih javnih knjižnicah, odgovorila Služba za odnose z javnostmi. Odgovore, ki so nam jih posredovali, pa so pripravili v Dokumentacijsko-knjižničnem oddelku Državnega zbora, v okviru katerega deluje specialna knjižnica Državnega zbora.

Torej, poslanec ima sicer gradivo lahko v dolgoročni izposoji, a za gradivo odgovarja, v knjižnico pa ga vrne najpozneje ob koncu vsakega mandatnega obdobja oziroma prej, če ga ne potrebuje več.

Vendar nekdanjemu poslancu in predsedniku SNS Zmagu Jelinčiču Plemenitemu ni treba plačati 10.150 evrov, kolikor znaša protivrednost za 113 knjig, ki jih SNS po izpadu iz parlamenta pred leti ni vrnila knjižnici Državnega zbora.

Na vprašanje, ali mogoče v knjižnici zdaj razmišljajo o tem, da bi zamudnino uvedli, nismo dobili odgovora. Prav tako smo na vprašanji, kdo izmed poslancev je najbolj dejaven in si največ izposoja ter ali si tudi predsednica DZ izposoja gradivo, in če ja, katero, prejeli le kratek enostavčni odgovor: »Pri svojem strokovnem delu – enako kot druge knjižnice – varujemo zasebnost uporabnikov naših storitev.«

Širša javnost

S svojimi ugodnostmi pa žal knjižnica ni odprta za širšo javnost, gradivo pa tudi za uporabnike ni v prostem dostopu. Zunanji javnosti dokumente in gradiva posredujejo po elektronski pošti ali jih pripravijo za pregled v čitalnici. Ostalo knjižnično gradivo pa si je mogoče izposoditi po medknjižnični izposoji.

