Poslanci ne morejo brez Slovenskih novic

Poslanci se ne branijo Novic. FOTO: Uroš Hočevar

Slovenske novice berejo tudi v najvišjem predstavniškem in zakonodajnem organu naše države, v državnem zboru na Šubičevi ulici 4 v Ljubljani. V njihovi knjižnici na Dokumentacijsko-knjižničnem oddelku (DKO) imajo trenutno naročenih kar 181 različnih dnevnikov, tednikov, regionalnih in lokalnih časnikov, strokovnih in splošnih publikacij, med njimi je okoli tretjina tujih.»Seveda pa je največje zanimanje za slovenske časnike,« nam pove mag., vodja DKO.»Trenutno imamo naročenih 14 tiskanih izvodov Slovenskih novic in tri e-dostope. Časnik berejo poslanke in poslanci, sodelavci – zaposleni v poslanskih skupinah ter sodelavci Službe za odnose z javnostmi. V čitalnici državnega zbora je vsak dan za branje na voljo prosto dostopen komplet slovenskih dnevnikov, med katerimi so tudi Slovenske novice.«Knjižnična zbirka državnega zbora obsega 17.000 znanstvenih, strokovnih in problemsko usmerjenih domačih in tujih knjig ter revij s področja prava, politologije, filozofije, sociologije, ekonomije, javne uprave, Evropske unije, mednarodnih odnosov in odnosov z javnostmi.Ker knjižničarji varujejo zasebnost uporabnikov, nam Peršolja ne more natančno povedati, med katerimi poslankami in poslanci je največje zanimanje za Slovenske novice, je pa sodeloval pri izboru karikatur in postavitvi razstave karikaturistke, ki jo je državni zbor gostil aprila 2010.»Naslov razstave je bil Aljana riše vas rada. Očitno je, da drug brez drugega ne moremo, saj smo še vedno v središču avtoričinega zanimanja in neusahljiv vir njenih prigod v sliki in besedi. Naj zvestoba traja,« je dejal.Peršolja nam je še priznal, da zaradi obilja zanimivih domačih in tujih publikacij Slovenske novice niso njegova prva niti pogosta izbira, a ga zanimive vsebine vsekakor poiščejo in najdejo. »Sem pa s Slovenskimi novicami bolj povezan po neprofesionalni gorniški plati, saj sem v njih večkrat nastopil kot intervjuvanec, objavili ste tudi moje fotografije z gorniško tematiko, pred leti pa sem se z novinarji Slovenskih novic zapletel v odmevno polemiko ob pohodu Sto žensk na Triglav.«Borut Peršolja je namreč navdušen gornik, pred časom je bil predsednik Planinskega društva Domžale, dva mandata pa podpredsednik Planinske zveze Slovenije.