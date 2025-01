Tudi predsednica jih ima rada, ocenili so jih 99 (FOTO)

»Pobudo za razstavo štrukljev je dal že Iztok Golobič leta 2003, razstava je bila v gostilni Novljan. Sodelovale so naše članice in druge ženske. Takrat je izšla tudi knjiga o štrukljih, potem pa se je ustavilo. Ko sem leta 2016 postala kmetica leta, pa sem rekla, da želimo nadaljevati razstavo štrukljev. A smo kar preskočile društveno raven in organizirale državno. Še danes je tako,« se spominja Jelka Krivec, predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč. Praznik kulinarike je imel letos rekordno udeležbo, dve strokovni komisiji sta morali oceniti kar 99 vzorcev; podelili so 63 zlatih priznanj (osem z vsemi možnimi točkami), 31 srebrnih, dve bronasti in tri zahvale.

Preveč sestavin prikrije določen okus. Zato se držite pravila: manj je več.

Štruklje so v dveh komisijah ocenjevali Elizabeta Vrščaj, Mojca Pajer, Jožica Muhič, Blaž Košar, Irena Ule in Nežika Režek. »Izdelki so bili večinoma lepi na pogled ter okusni. Svetujemo pa, da v prihodnje pozorno preberete priložen pravilnik in upoštevate priporočila. Preveč sestavin prikrije določen okus. Zato se držite pravila: manj je več. Pa štruklji naj bodo brez posipa,« je v imenu strokovne komisije povedala Jožica Muhič. Osmerica je zbrala maksimalno število točk 30 (ocenjevali so videz izdelka, okus in skladnost nadeva s testom): Maja Berk iz Mirne Peči (pripravila je štrukelj gibanico), Marija Dular, članica DPŽ Mirna Peč (pečen štrukelj s kislim zeljem in mletim mesom), Lidija Zupančič iz Dolenjskih Toplic (krompirjev štrukelj z ocvirki), Jože Senegačnik s Škofljice (slivov štrukelj iz paljenega testa), Andreja Brezovar, članica DPŽ Mirna Peč (sladki štrukelj z lešnikovim nadevom), Neli Poličnik - Repenšek iz Gornjega Grada (štrukelj iz polnozrnate moke z ajdovo kašo, skuto in jurčki), Nastja Kokovnik iz Velenja (krompirjev štrukelj s kislim zeljem, slanino in ješprenjem) ter Bor Tratnik iz Velenja (mandljev štrukelj z rozinami).

Na koncu je zadonela Slakova pesem in vsi so se objeli in zapeli. Fotografije: Drago Perko

Osem najboljših s predsednico države

Tudi Jože Senegačnik je zbral vse točke.

»Prvič sem zbrala vse točke, tekmovala sem drugič. Pripravila sem malce poseben krompirjev štrukelj z nadevom iz ocvirkov, dodala sem še peteršilj,« nam je razkrila Lidija Zupančič iz Obrha pri Dolenjskih Toplicah, ena iz elitne osmerice, ki je zbrala vse točke. »Najprej sem si pripravila moko, vmes sem skuhala krompir, ga ohladila, zmečkala. Potem sem dodala moko in jajca ter zamesila. Vmes sem ocvirke segrela, a pazila, da niso bili prevroči. Vse sem razvaljala in namazala z jajcem, dodal sem ocvirke in posula peteršilj. Zvila sem v folijo in kuhala pol ure,« je pojasnila Lidija, tudi mojstrica peke kruha.

99 štrukljev so ocenili.

Domačinka Maja Berk se je izkazala s štrukljem imitacijo prekmurske gibanice, tekmovala pa je tudi 25. cvičkova princesa Blažka Ilovar. »Jelka Krivec me je že lani povabila, naj pridem in nagovorim zbrane. Pa kaj boš spekla, je takrat dejala Jelka, ki me je pred dnevi spet povabila in spomnila, da bom kaj spekla. Ni mi dalo miru, zvečer sem odšla v trgovino po sestavine in jih naredila,« nam je zaupala Blažka, ki je za svoje prve štruklje v življenju dobila zlato priznanje.

Med mladimi so se izkazali trije dijaki Šolskega centra Velenje. »Dijaki in dijakinje dobijo možnost, da so kreativni. Da to, kar se v gastronomiji naučijo, predstavijo na trgu,« je mentorica praktičnega pouka Simona Pompe ponosno pojasnila, zakaj so se udeležili tekmovanja v Mirni Peči. Za nameček je štrukelj del mature ob koncu šolanja.

Zanimanje je bilo veliko.

Domišljija ne pozna meja.

Na slovesnosti v Mirni Peči so poleg Jelke Krivec zbrane nagovorili še predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule in Andrej Kastelic, župan Občine Mirna Peč. »Kar 99 različnih vrst štrukljev kaže, da domišljija nima meja. In prav je tako. Vedno se rada vračam v Mirno Peč, vsi, ne le vi, smo upravičeno ponosni na vaša dva rojaka Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ki jima je posvečen muzej. Ob tem sem se spomnila na zelo povedno misel Toneta Pavčka, ki je takole zapisal: 'Treba je mnogo preprostih besed, kakor: kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križpotjih zašli s pravega pota.' Tone Pavček je bil mojster rim,« je povedala predsednica dr. Nataša Pirc Musar, tudi sama velika ljubiteljica štrukljev. V kulturnem programu so sodelovali ljudske pevke Čebelice, Društvo harmonikarjev Mirna Peč, moški pevski zbor Rožmarin in citrarka Tanja Zalokar, povezovalki pa sta bili Milena Cesar in Nežika Režek.

Mnenje strokovnih komisij je podala Jožica Muhič.