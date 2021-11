Trije naši v igri za ribiškega prvaka (FOTO)

Na svetovnem prvenstvu v ribolovu iz čolna s palico v kategoriji U-21, ki te dni poteka v Piranskem zalivu, našim mladincem kaže zelo dobro. Slovenska ekipa A je na tretjem mestu, ekipa B na petem, v posamični konkurenci pa so po prvem tekmovalnem dnevu v igri za medalje kar trije.

Čiščenje školjk ter priprava druge vabe. FOTO: ARHIV ZŠRMS

Na prvenstvu, ki se ga poleg dveh naših ekip udeležujejo še ribiči iz Italije, Hrvaške, Španije, Francije in Črne gore, sicer štejejo po štirje najboljši rezultati vsakega od treh tekmovalnih dni, tako da je za osvojitev ene od ekipnih medalj potrebnih čim več dobrih uvrstitev vsakega od članov.

Pri posameznikih moraš biti v enem od šestih čolnov vsak dan prvi ali drugi. V torek so se ekipno najbolje odrezali Italijani s 37 točkami, ujeli so 73 rib, težkih 5921 gramov. Hrvati na drugem mestu so zbrali šest točk več, ujeli so 62 rib. Slovenska ekipa A je bila tretja z 58 točkami, njenih 49 rib je tehtalo 4088 gramov.

Čiščenje in rezanje lignjev ter priprava druge vabe FOTO: ARHIV ZŠRMS

Naša ekipa B je za špansko trenutno na petem mestu. Med posamezniki so v igri za naslov svetovnega prvaka še vedno kar trije Slovenci, z zmagami v svojih čolnih so se na naslednja tri mesta uvrstili za vodilnim Italijanom Andreo Costo. Jan Krajcar iz ekipe A je bil generalno drugi (največ je k uspehu pripomogel ulov najtežje ribe dneva, to je 631 gramov težke in pri nas zelo redke čepe), Martin Fras tretji in Maj Gajser (oba ekipa B) četrti. Solidna deveta je bila tudi edina članica Špela Puhov. Lukas Lipužič, Leon Križman, Žan Toncetič in Andrej Frumen so bili nekoliko slabši, a imajo priložnost, da z boljšimi dnevnimi rezultati pripomorejo vsaj k boljšemu ekipnemu uspehu.

Čiščenje školjk ter priprava druge vabe. FOTO: ARHIV ZŠRMS

Mladinci na odprti leseni barki pred odhodom na lovno območje FOTO: ARHIV ZŠRMS

Čepa je modra riba iz družine sledov. FOTO: WIKIPEDIA