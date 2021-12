Trgovci: Na vlado bomo naslovili predlog za povrnitev izgubljenega prihodka

Trgovinsko zbornico Slovenije je sredina odločitev vlade, da od danes v trgovinah velja omejitev ena stranka na 10 kvadratnih metrov, presenetila. Po besedah predsednice zbornice Mariče Lah te odločitve niso pričakovali, saj se nihče z nobenega ministrstva glede novega omejevanja ni posvetoval z gospodarstvom.

»Menim, da bi bilo prav, da bi se. Vsaj tako smo počeli v prvi polovici covidne krize v preteklem letu. Prav bi bilo, da bi oživeli način komuniciranja, ki smo ga imeli na začetku krize, in bi ukrepe kreirali skupaj,« je v odzivu na nov ukrep povedala Lahova. Razume, da se vlada odloča glede na trenutne razmere, a bi bilo po njenem mnenju vseeno racionalno, da bi sodelovala z glavnimi tremi gospodarskimi združenji, ki pokrivajo celotno slovensko gospodarstvo. Kot je dejala, na zbornici razumejo tudi, da je svetovalna skupina glede na razmere vladi morala predlagati ukrepe. »Nikakor pa ne razumemo, da ti ukrepi ne posegajo enako v vse dejavnosti, ki imajo opravka s potrošniki, ampak so ukrepi tokrat doleteli samo trgovino.« Pravi, da bodo ukrepe izvajali, obenem pa bodo na vlado naslovili predlog za povrnitev dela izgubljenega prihodka, do katerega bo prišlo zaradi tega ukrepa. »Stroški v trgovini so zaradi tega ukrepa v trgovini večji, najeti bomo morali dodatne varnostnike za upravljanje z vrstami pred prodajalnami.«

Vlada je v sredo s spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb določila omejitev števila strank v prodajalnah, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga, glede na velikost prodajalne, in sicer bo dovoljena ena stranka na 10 kvadratnih metrov površine. Odlok, ki je začel veljati danes, določa tudi, da bo morala biti ob vhodu objavljena informacija o največjem številu strank, ki so lahko hkrati v prostoru prodajalne.

Vlada je za danes napovedala sprejem nekaterih dodatnih ukrepov. Pričakovati je, da bo sprejela odločitev glede poteka silvestrovanj. Za gostinstvo pa večje spremembe ukrepov niso predvidene. To je ob obisku Koroške v sredo povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.