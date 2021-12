Pozor, da ne boste kršili odlokov! V veljavi nove omejitve

Od danes morajo v karanteno ob visoko tveganem stiku z okuženim z novim koronavirusom vsi, razen cepljeni s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu 19. V trgovinah pa od danes velja omejitev ena stranka na 10 kvadratnih metrov, je odločila vlada. Na današnji seji naj bi vlada po napovedih sprejela še nekatere dodatne ukrepe.

Z naštetimi ukrepi vlada sledi predlogu epidemiološke stroke in mnenju strokovne skupine za covid 19 pod vodstvom Mateje Logar z 20. decembra, da je treba zaostriti ukrepe glede na pričakovanje, da bo v državi prišlo do prevladovanja koronavirusne različice omikron ter glede na nizko stopnjo precepljenosti in posledično pričakovano višjo obremenitev bolnišnic.

Vlada je zato v sredo določila pravila glede karantene ter spremenila odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom 19. Odredila je omejitev števila strank v prodajalnah, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga, glede na velikost prodajalne. Ob vhodu v trgovino pa mora biti objavljena informacija o največjem številu strank, ki so lahko hkrati v prostoru prodajalne.

»Svetovali smo proti vsem oblikam silvestrovanja«

Pričakovati je, da bo vlada na današnji seji sprejela tudi odločitev glede poteka silvestrovanj. Lahko bi se zgodilo, da bodo silvestrovanja na prostem odpovedana. Za to se zavzema strokovna skupina, je v sredo v Odmevih na TV Slovenija povedala njena vodja Logarjeva. »Svetovali smo proti vsem oblikam silvestrovanja tako na prostem kot v zaprtih prostorih. Silvestrovanja na prostem ne bodo potekala, ker ni mogoče zagotoviti nadzora nad ljudmi, ki prihajajo na silvestrovanje.«Po njenem bi hipotetično sprejemljivo prizorišče na prostem moralo biti popolnoma ograjeno s štetjem ljudi. Ob tem je spomnila, da je v veljavi še vedno odlok, ki govori, da združevanja zunaj družinskega kroga niso dovoljena.

Kar zadeva silvestrovanja v lokalih, pa predvidevajo, da bodo morali imeti organizatorji silvestrovanja seznam gostov, ki bodo morali pred vstopom opraviti samotestiranje.

Za gostinstvo večje spremembe ukrepov niso predvidene, je ob obisku Koroške v torek povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Za 31. december bi se lahko zgodilo, da se bo pred praznovanjem treba testirati na okužbo z novim koronavirusom, praznovanja pa bi lahko potekala tudi po 22. uri, ko morajo gostinski obrati trenutno zaključiti z obratovanjem.