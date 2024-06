Tonin: »To je začetek konca Golobove vlade«, Sajovic: »Leva sredina je zbrala več glasov kot desna sredina«

Po nedeljskih evropskih volitvah so prve analize doseženih rezultatov opravili v strankah opozicije. Tako sta zasedala izvršilna odbora SDS in NSi, v obeh strankah pa ocenjujejo, da so z izidi evropskih volitev lahko zadovoljni. V SDS, ki je s 30,64 odstotka dobljenih glasov oz. štirimi osvojenimi poslanskimi mandati na nedeljskih evropskih volitvah slavila, ocenjujejo, da so z rezultatom lahko zadovoljni.

Prve povolilne vtise pa so v ponedeljek zvečer pretresali tudi v NSi. »Prevladalo je zadovoljstvo, da smo ohranili status evropske parlamentarne stranke,« so za STA zapisali v NSi, ki je s 7,66 odstotka glasov osvojila en poslanski mandat. Dosežen rezultat pa po besedah predsednika NSi Matej Tonina kaže, da je stranka očitno v okoliščinah, ko so »konstantno napadani« tako s strani opozicijske SDS kot največje vladne stranke Gibanja Svoboda, razvila odpornost.

Glede rezultatov evropskih volitev v Sloveniji je Tonin še ocenil, da številke jasno kažejo, da je zmagala desna sredina. »Ljudje si želijo tudi drugačne politike v Evropi in mislim, da je bil to jasen signal, da si želijo drugačne situacije tudi doma. To je na nek način začetek konca Golobove vlade,« voljo volivcev vidi Tonin. Po njegovem mnenju bi bile tako na mestu predčasne volitve.

Matej Tonin. FOTO: Voranc Vogel

Sajovic zadovoljen z rezultatom Svobode na volitvah

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je z mobilizacijo volivcev, aktivnostmi stranke in rezultatom Svobode na evropskih volitvah zadovoljen. Po sestanku s poslansko skupino je v izjavi za medije še pohvalil delo Državno volilne komisije (DVK) in se ji zahvalil.

Sajovic je povedal, da ga dva osvojena poslanska mandata Svobode v Evropskem parlamentu ne skrbita, imajo pa v stranki voljo in energijo, da svoje delo nadgradijo. »Resnica je, da je leva sredina na volitvah zbrala več posameznih glasov Slovenk in Slovencev kot desna sredina, ki je osvojila več mandatov,« je zatrdil.

Borut Sajovic. FOTO: Jože Suhadolnik

Omenil je, da je podpora volivcev stranki jasna in spodbudna v primerjavi z javnomnenjsko podporo stranki pred pol leta. »Zmagali smo štiri pomembne referendume, do katerih so bila mnenja tistih, ki marsikaj analizirajo, zelo, zelo drugačna in ne najbolj podporna. Verjamemo, da ljudje najbolje vedo, da imajo prav,« je dejal.