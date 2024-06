Neveljavnih 4,4 odstotka glasovnic, Janša brani člane volilnih odborov

DVK je za torek sklicala sejo, na kateri se bodo med drugim opredelili do novinarskih vprašanj v zvezi z izvedbo glasovanj na volitvah evropskih poslancev iz Slovenije in posvetovalnih referendumih.

Na evropskih volitvah so sicer volivci izrazili svojo voljo tako, da so obkrožili zaporedno številko liste, za katero so želeli glasovati. Preferenčni glas pa so lahko oddali tako, da so obkrožili številko pred imenom in priimkom kandidata. Pri tem je bilo treba preferenčni glas dati kandidatu iste liste, za katero so glasovali, sicer glasovnica ni veljavna. Če je volivec obkrožil le ime kandidata, se šteje tudi glas za listo, ki ji pripada, in je torej glasovnica veljavna.