Tonin se je spomnil na pokojnega Bajuka: Njegova smrt nas je zelo prizadela (FOTO)

Andrej Bajuk. FOTO: Roman Šipić, Delo

Danes mineva deset let, odkar je v 68. letu starosti umrl ustanovitelj in prvi predsednik NSi, nekdanji predsednik vlade in finančni minister. Vodstvo NSi se mu je danes poklonilo tudi s položitvijo venca na njegov grob. Predsednik NSipa je ob tem spomnil na Bajukovo predanosti stranki in domovini.Bajuk je slovenski politični prostor vstopil v prvi polovici leta 2000, ko je po sklenitvi sporazuma o koaliciji Slovenija med SKD in SDS prevzel vodenje strokovnega sveta. Na združitvenem kongresu SKD+SLS 15. aprila 2000 je bil izvoljen za podpredsednika stranke. Po padcu tedanje vlade Janeza Drnovška v letu 2000 je bil maja potrjen za novega mandatarja, vlado je vodil do oktobrskih parlamentarnih volitev.Bajuk je s somišljeniki avgusta 2000 ustanovil stranko NSi in postal njen prvi predsednik. V prvi vladi pod vodstvom Janeza Janše, med letoma 2004 in 2008, je bil Bajuk minister za finance. Leta 2005 ga je revija The Banker razglasila za finančnega ministra leta v EU. V času njegovega ministrovanja pa smo v Sloveniji prevzeli evro, Bajuk je leta 2007 na bankomatu tudi prvi dvignil evre.Leta 2008 se je po izpadu NSi iz parlamenta umaknil z vrha stranke in iz aktivne politike. Vajeti NSi je prevzela Ljudmila Novak, ki je stranko leta 2011 uspela popeljati nazaj v parlament.Leta 2018 je vodenje NSi prevzel Matej Tonin, ki je danes v Ljubljani ob obletnici Bajukove smrti podal izjavo za medije, v kateri se je spomnil na Bajukovo predanosti stranki in domovini ter poudaril, da je Bajuk pri svojem političnem delu na prvo mesto vedno postavljal Republiko Slovenijo.»Pred desetimi leti smo izvedeli žalostno vest, da je na današnji dan umrl prvi predsednik Nove Slovenije, doktor Andrej Bajuk. V tistih časih je bila to vest, ki nas je zelo prizadela, hkrati nas je pa tudi opogumila v prepričanju, da moramo storiti vse, da se Nova Slovenija znova vrne v parlament,« je dejal Tonin, ki je še poudaril, je to stranki leta 2011 tudi uspelo in vse od takrat uspešno nadaljuje z izročilom Andreja Bajuka.Bajuk je vedno na prvem mestu postavljal Republiko Slovenijo in poudarjal, da dialog in sodelovanje pripeljeta do rezultatov, je dodal Tonin. Generacije, ki zdaj vodijo NSi, se ravnajo po njegovi ideologiji, na kar so ponosni in verjamejo, da bi bil na stranko ponosen tudi on, je še dodal.