Tone Pavček na otroških kolažih

Zabavno je bilo, ker smo sami povedali, kako se počutimo v življenju. Starejši nas morda kdaj ne razumejo. Je pa zato še bolj pomembno, da se dobro izrazimo,« je povedala Ana Pečak, učenka OŠ Dolenjske Toplice, ena od 57, ki so ustvarjali na likovni ustvarjalnici, to je gostila OŠ Toneta Pavčka. Prav pesem tega izjemnega pesnika Vsi naši otroci je bila izhodišče za kreativno ustvarjanje mladih.

Likovna ustvarjalnica je dogodek, ki združuje nadarjene osnovnošolske likovnike in njihove mentorje iz vse Dolenjske. Vsako leto jo organizira Aleša Sušnik Škedelj, učiteljica likovne umetnosti na OŠ Toneta Pavčka, podpre pa tudi Občina Mirna Peč. Peturne delavnice so priložnost za mlade nadarjene likovnike, da se medsebojno spoznajo, sodelujejo in izmenjajo poglede na likovno ustvarjanje. V minulih dveh letih to ni bilo mogoče, letošnje delavnice so bile prve postkoronske in zato še toliko bolj doživete. Delavniška oblika omogoča učiteljem likovne umetnosti, da bolj poglobljeno spremljajo in razvijajo otrokov likovni izraz, obenem pa medsebojno sodelujejo ter si izmenjajo znanja in izkušnje. Tako je bilo tudi letos. Še več – korona ni vzela likovne ustvarjalnice, za nameček ni preprečila niti odprtja razstave na delavnici ustvarjenih del, ki so po novem na ogled v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči.

Poln muzej je zaploskal sodelujočim.

Potreba po druženju

»Mladih letos ni bilo težko navdušiti za umetnost in tole delavnico, ker je potreba po druženju po obdobju covida-19 velika. Lepo je bilo spet videti, kako so bili navdušeni nad tem, kako vsi ustvarjajo. Čas je hitro minil in smo se morali kar podvizati, da nam je uspelo končati delo. Mladi potrebujejo druženje, izmenjavo izkušenj pa potrebujemo tudi mentorji. Take delavnice in razstave so nekaj, kar vodi umetnost in svet, brez tega ne gre,« je v imenu mentorjev in mentoric o pomenu umetnosti spregovorila Mateja Hočevar, ki kot mentorica deluje na OŠ Dolenjske Toplice in OŠ Stopiče. »O temi smo se predhodno pogovorili na šoli, potem pa prišli v Mirno Peč in ustvarjali skoraj pet ur,« je še dodala. Mladi so dela ustvarjali s tehniko kolaža. Na voljo so imeli razne časopise, barvne papirje, trakove in druge likovne pripomočke, iz katerih so naredili kolaže, ki so na ogled na razstavi.

Zbrane umetnike in mentorje so nagradili.

»Preden sem stopil na oder, sem razmišljal, ali naj vam povem. Govor sem napisal na roko, ker sem še iz analogne dobe,« je dejal upokojeni kustos Dolenjskega muzeja Jožef Matijevič. S svojim uvodom je takoj pridobil še dodatno pozornost. Že vrsto let je zvest sopotnik kulturno-umetniškega dogajanja v Mirni Peč, s svojim strokovnim pristopom pa vedno znova obogati dogodek. »S svojo udeležbo na odprtju ste tudi vsi zbrani na specifičen način podali priznanje tem mladim ustvarjalcem. Vrsto let že spremljam delo in vsakič znova me navduši pronicljiv, tudi duhovit dar opazovanja in izvirna misel, ki jo znajo mladi prenesti na podlago. Izdelki so tehnično dovršeni. Svoje misli so uresničevali pod streho nekdanje telovadnice, kjer se je duh posameznika prepletal s kolektivnim duhom velike skupnosti, ki so ji tisti dan pripadali,« je med drugim povedal. »Vedno smo zadovoljni z odzivom šol. Letošnji projekt je že 16. po vrsti, kar pomeni, da je ustaljen. Sama ga letos prvič doživljam v vlogi ravnateljice in sem res prijetno presenečena nad odzivom otrok in mentorjev ter nad kakovostjo dela mladih umetnikov,« je dodala Majda Čengija, ravnateljica mirnopeške osnovne šole. »Pogosto se mi postavlja vprašanje, kako naši otroci dojemajo in sprejemajo ves ta plaz informacij, podob in različnih zgodb. Ste zgroženi? Pretreseni? Potolaženi, da je vse v redu? Se primerjate med seboj? Odgovore na vsa ta in mnoga druga vprašanja so poskušali poiskati naši mladi umetniki. Vemo, da je umetniška duša še posebno občutljiva za zunanje dogajanje.«

»Na navdih Toneta Pavčka ste to pot ustvarjali svoja dela. Verjamem, da ste pokazali, kar čutite, tudi to, kar starejši morda ne razumemo,« je zbrane nagovoril domači župan Andrej Kastelic.