Številke kažejo, da smo v rumenem, kaj bo naredila vlada? (V ŽIVO)

Ponedeljkovi podatki so bolj spodbudni, prav tako so spodbudni podatki sedemdnevnega povprečja. V 6642 PCR-testih potrdili 491 primerov okužbe z novim koronavirusom (13,5 odstotka, dan prej 11,2). Po podatkih sledilnika za covid19, ki jih ta pridobiva od NIJZ, so včeraj opravili še 43.620 hitrih antigenskih testov. V državi je trenutno 8632 primerov okužbe.V ponedeljek so umrle še tri osebe z ali zaradi covida 19. V bolnišnicah se je zdravilo 477 covid 19 pacientov, od tega 131 na intenzivni negi. Sedemdnevno povprečje okužb je 549.To pomeni, da smo po obeh kriterijih - številu oseb v bolnišnicah in sedemdnevnem povprečju okužb - v rumenem območju po semaforju, ki ga je določila vlada (oba kriterija sta pod 600). O morebitnem sproščanju, ki naj bi ga prinesla rumena faza, bo vlada predvidoma odločala v sredo na seji.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida 19, ki se je začela ob 11. uri, sodelujejo epidemiologinja iz območne enote NIJZ v Kranju, direktorica ZD Domžaleinz Instituta Jožef Stefan.Kljub temu, da je slovensko sedemdnevno povprečje padlo v rumeno fazo, pa so razlike med regijami velike. Najslabša regija po epidemiološki sliki je primorsko-notranjska (med rdečo in oranžno fazo), ki ima enkrat slabše podatke kot obalno-kraška regija (rumena faza), ki ima najboljšo epidemiološko sliko.Direktorica ZD Domžale Rajapakse je dejala, da so si zadali cilj, da bi cepili vsaj 60 odstotkov občanov (pokrivajo pet občin). Z namenom uresničitve cilja so se nekoliko reorganizirali. Vzpostavili telefonsko številko, elektronski naslov, v tem centru dela dvajset ljudi in telefonske linije pregorevajo, je dejala. Osebno pokličejo vsakega pacienta, ki ga naročijo, da pacientu pojasnijo vse podrobnosti. Hkrati imajo narejen rezervni seznam naročenih v primeru, da kdo ne pride na cepljenje. Doslej se jim še ni zgodilo, da bi cepivo zavrgli.