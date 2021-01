To so zadnji podatki: velik delež okuženih ne vzbuja optimizma (V ŽIVO)

V nedeljo so ob 2671 hitrih in PCR testih potrdili 744 okužb z novim koronavirusom, kar je 19 več kot v soboto, je objavila vlada. V nedeljo je umrlo 35 bolnikov s covidom-19, v bolnišnicah so jih zdravili 1209, med njimi 194 na intenzivni negi. Iz bolnišnic pa so jih odpustili 38.Kot so navedli na vladi, so v nedeljo opravili 2041 PCR testov (v soboto 2304), med katerimi jih je bilo pozitivnih 634. Med opravljenimi 630 hitrimi testi (v soboto so jih opravili 390) pa jih je bilo pozitivnih 110.Delež pozitivnih PCR testov je bil v nedeljo 31,1 odstotka (v soboto 28,7 odstotka), delež pozitivnih hitrih testov pa 17,5 odstotka (v soboto 16,4 odstotka). Delež vseh pozitivnih testov skupaj pa je bil v nedeljo 27,9 odstotka.V nedeljo so v bolnišnicah zdravili 36 bolnikov več kot dan prej, intenzivno nego so potrebovali štirje več. Umrlo pa je v nedeljo šest bolnikov s covidom-19 več kot v soboto.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sodelujeta državna sekretarka na ministrstvu za zdravjein vladni govorec