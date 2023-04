To so prvi odzivi na odločitev Goloba in Bešič Loredana: nekateri jima bodo všeč, večina pa ne

Delodajalci ostro nasprotujejo kakršnemukoli povečevanju obremenitve delodajalcev, so novico, da so poslanci Svobode v DZ vložili novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, danes za STA pospremila delodajalska združenja. Za zdaj sicer bistvenih vsebinskih sprememb niso zaznala, so pa previdna, ker s predlogom še niso podrobno seznanjena.

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so uvodoma poudarili, da predlog zakona težko podrobno komentirajo, saj s konkretno vsebino zakona še niso seznanjeni. Glede na dosedanje informacije naj za zavarovance in delodajalce ne bi prinesel velikih vsebinskih sprememb, ugotavljajo.

»Iz trenutno razpoložljivih informacij v medijih naj bi breme pavšalnega zneska prispevka za zdravstveno zavarovanje tudi v prihodnje nosil zaposleni sam, le delodajalec naj bi znesek po novem nakazal Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije,« so povzeli.

Še bolj kratki so bili v Združenju delodajalcev Slovenije (ZDS), kjer so navedli le, da se zavzemajo za »stabilen in predvidljiv sistem zdravstvenega zavarovanja s čim manj birokracije«.

Ob tem pričakujejo, da košarica pravic ostane vsaj v enakem obsegu kot do sedaj, in sicer za vse, ki vplačujejo, tako za zaposlene kot ostale deležnike.

Da »absolutno nasprotujejo« kakršnikoli dodatni obremenitvi delodajalcev, pa so se na dogajanje odzvali tudi v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS). Prav tako si ne morejo predstavljati, da bi se plače delavcem zaradi sprememb sistema t. i. dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja znižale. Od odgovornih zato pričakujejo, da se pred kakršnokoli spremembo obstoječega sistema opravi temeljito strokovno razpravo.