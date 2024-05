Drama na Donavi: v trčenju čolna umrli dve osebi, iščejo več ljudi

Na reki Donavi v bližini kraja Veroce v osrednji Madžarski sta v trčenju potniške ladje in motornega čolna v soboto zvečer umrli dve osebi, je danes sporočila policijska uprava v Budimpešti. Najmanj ena oseba je poškodovana, pet pa jih pogrešajo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po podatkih policije je ladja, na kateri deluje hotel, trčila v motorni čoln, na katerem je bilo osem ljudi. Dva človeka, moški in ženska, sta umrla, še en moški pa je poškodovan. Preostalih pet potnikov je pogrešanih.

Ladja naj bi medtem utrpela le materialno škodo. Preiskava vseh okoliščin dogodka poteka. Kraj Veroce se nahaja približno 50 kilometrov severno od Budimpešte.

V veliki tragediji je umrlo 27 ljudi

V podobni nesreči pred petimi leti v Budimpešti sta na Donavi trčili rečna križarka in manjša turistična ladja, ki je kmalu potonila. Na krovu ladje Hableany je bilo 35 ljudi, večinoma južnokorejskih turistov, trčila pa je v ladjo Viking, katere kapitan je bil lani obsojen na pet let in šest mesecev zapora. V tej tragediji je umrlo 27 ljudi.