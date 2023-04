To je vse, kar morate vedeti o ukinitvi dodatnega zavarovanja in uvedbi novega prispevka

Vladna koalicija ukinja dopolnilno zavarovanje in uvaja nov prispevek. Da bi preprečili podražitve, ki so jih napovedale komercialne zavarovalnice, so v torek v državni zbor vložili predlog novele zakona, ki prinaša spremembe in uvod v napovedano preoblikovanje financiranja celotne zdravstvene blagajne.

Kdo je vložil novelo?

Predlog novele zakona so vložili poslanci Gibanja Svoboda. Predlog pa podpirata tudi koalicijski stranki Levica in SD. Predlog novele je nastal na osnutkih zakona, ki ga je državni zbor obravnaval v letih 2019 in 2020.

Zakaj so vložili novelo?

Ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja je bila ena izmed predvolilnih obljub in koalicijskih zavez te vlade. Rok so postavili pri letu 2025, a so zaradi napovedanih podražitev pohiteli.

Golob pravi, da bodo do konca leta 2024 preoblikovali financiranje celotne zdravstvene blagajne, da bo ta bolj socialno pravična in solidarna, kot je danes.

Koliko bomo plačevali po novem?

Podali so predlog, da bi premija znašala 35 evrov. Izhajali so iz trenutne višine premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Kako bomo plačevali po novem?

Prispevek 35 evrov bi se obračunaval od neto plače in z možnostjo njegove uskladitve enkrat letno. Prejemnik prispevka bi bil ZZZS.

Kdo bo plačeval?

Če je bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje do zdaj prostovoljno, bo odslej obvezno in bo prišteto enotnemu obveznemu fiksnemu znesku.

Plačnik za zaposlene bi tako bili delodajalci, za upokojence pa Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Kdaj bodo spremembe vstopile v veljavo?

Napovedali so, da bi se začela uporabljati s 1. septembrom 2023.

Kako bo do 1. septembra?

Sistem ostaja takšen, kot je. Da zavarovalnice ne bi podražile premij, pa je vlada napovedala zamrznitev cen, na podoben način, kot smo videli pri energentih.