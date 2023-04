Slovenci na trnih: kaj za nas pomeni predlog za ukinitev dopolnilnega zavarovanja

Po novici, da so poslanci Gibanja Svoboda v torek zvečer potihoma in po rednem postopku v državni zbor vložili novelo zakona, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, se pojavlja veliko vprašanj.

Vsebina novele je za zdaj javnosti še neznana, kaj v njej piše, ne vedo niti koalicijske partnerice. Več o tem, kdaj bi lahko stopila v veljavo in kakšne spremembe prinaša, bo znano po novinarski konferenci, ki so jo v Gibanju Svoboda sklicali ob 11.30. Na njej bodo poleg Roberta Goloba tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, minister za finance Klemen Boštjančič, vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic in predsednica parlamentarnega odbora za zdravstvo Tamara Kozlovič.

Reformo na področju zdravstvenega zavarovanja je koalicija napovedala v svoji koalicijski pogodbi, a rok je bil postavljen pri letu 2025. Največja koalicijska stranka je z vložitvijo novele pohitela, ker je zavarovalnica Generali napovedala kar 30-odstotni dvig premije, ob tem, da dviga ne izključujeta niti drugi dve največji zavarovalnici. Razlog za hitenje naj bi bile tudi govorice, da je predlog glede preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pripravljala opozicijska SDS.

Po rednem postopku

Za zdaj naj bi novela zakona predvidevala zgolj prenos dopolnilnega zavarovanja v obvezno. Novela zakona je bila vložena po rednem zakonodajnem postopku, kar pomeni, da je prva obravnava namenjena seznanitvi s predlogom zakona in splošni razpravi. Druga obravnava predloga vključuje razpravo in glasovanje o členih ali delih predloga zakona na matičnem delovnem telesu in na seji državnega zbora. Na tej točki se vključujejo tudi spremembe in dopolnitve predloga zakona z amandmaji. Tretja obravnava je namenjena razpravi in glasovanju o predlogu zakona v celoti.