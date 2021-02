To so dejavnosti, ki odpirajo vrata

Ker je vlada šele včeraj napovedala, da se lahko z današnjim dnem odprejo te dejavnosti, ni pričakovati, da bodo prav vsi odprli svoja vrata.

V skladu z novimi vladnimi odloki se lahko danes odpre več trgovin in storitev, med drugim vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov, a le tam, kjer bodo zagotovili testiranje na novi koronavirus za zaposlene. Na vseh smučiščih po državi pa lahko danes zaženejo naprave.Novi odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki ga je v petek sprejela vlada, določa, da še naprej na območju celotne Slovenije ostajajo odprte enake prodajalne in storitve kot doslej, dodatno pa se dodaja nove izjeme.Danes se lahko odprejo vse trgovine s površino do 400 kvadratnih metrov ne glede na vrsto blaga ter tudi vse servisne delavnice do te velikosti. Vendar to velja le, če zaposleni že izpolnjujejo pogoj zagotovitve negativnega izvida testa.Po vsej državi, torej tudi v regijah, kjer doslej to ni bilo dovoljeno, se dodatno lahko odprejo tudi specializirane trgovine z otroškim programom. Za tam zaposlene bo redno tedensko testiranje obvezno od petka.Prav tako so od danes dovoljene storitve nepremičninskega posredovanja, storitve higienske nege, če ne gre za frizerske salone ali medicinsko pedikuro oz. manikuro, individualno strokovno oz. poslovno izobraževanje in usposabljanje ter storitve salonov za nego živali, kjer pa morajo poleg zaposlenih negativni test predložiti tudi potrošniki.V številnih dejavnostih, ki so po vsej državi odprte že zdaj, bo redno tedensko testiranje zaposlenih obvezno od petka. Med temi so poleg trgovin z otroškim programom še živilske prodajalne, pa tudi prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, tržnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže.Da lahko smučišča od danes vnovič obratujejo po vsej državi, je vlada odločila v sredo. Odlok dovoljuje obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ob predložitvi negativnega testa oz. ob organiziranju testiranja na smučišču.