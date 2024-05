Po policijski preiskavi na Novi24TV se je oglasil voditelj: Zdaj mi premetavajo dom

Zjutraj je odjeknila vest, da na Novi24TV in na Telekomu potekajo hišne preiskave. Poleg na sedežu televizije naj bi pozvonili tudi na domača vrata Borisa Tomašiča, zasegli pa so mu tudi računalnik in osebni telefon. Kriminalisti naj bi preiskovali posle Telekoma s televizijo Nova24TV, direktor slednje pa je sporočil, da preiskava poteka na podlagi prijave preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank.

Na PU Ljubljana pojasnjujejo, da v okviru varstva osebnih podatkov lahko potrdijo, da policija na podlagi odredb pristojnega sodišča in pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva v zvezi s kaznivim dejanjem s področja gospodarske kriminalitete izvaja več operativnih aktivnosti na območju več policijskih uprav. »Več informacij zaradi interesa preiskave ne moremo posredovati,« je še dodal Tomaž Tomaževic.

Tomašič: Nisem med osumljenci

Nekaj ur kasneje sta se na omenjeni televiziji v živo javljala Aleksander Rant in Tomašič in sta pojasnila, da je v zgodnjih jutranjih urah policija želela vstopiti v prostore Nove24TV, a da se to ni zgodilo, dokler tja ni prišel njihov odvetnik. Kot je dejal Tomašič, sam ni med osumljenci, prav tako nihče z njihove televizije, zato mu ni jasno, zakaj preiskujejo njega in omenjeni medij. »Zdajle mi premetavajo moj dom,« je še dejal in izrazil prepričanje, da gre za politično motivirano preiskavo. Ob tem pa je poudaril, da so policisti korektno in profesionalno opravili svoje delo.

Do policijske preiskave na Novi24TV so bili kritični tudi nekateri poslanci SDS. Evroposlanec Milan Zver je na Evropsko komisijo celo vložil poslansko vprašanje. »Ali je takšen očitni poskus zlorabe policije v politične namene in omejevanja svobode medijev v skladu z zavezami o spoštovanju vladavine prava in svobode ter neodvisnosti medijev, katerim se je zavezala Slovenija ob vstopu v EU?« se glasi eno od vprašanj.

Vodja poslancev SDS Jelka Godec je spomnila na izjavo Mojce Šetinc Pašek o namenu parlamentarne preiskave financiranja medijev. Branko Grims pa je Golobovo Svobodo označil za totalitarno.

Vontova: Pravna država deluje dobro

»Nesprejemljivo je, da z javnim denarjem financiramo strankarska glasila oz. instrument SDS za širjenje lastne propagande,« pa je ob odmevnih preiskavah na Telekomu Slovenije in Nova24TV poudarila predsednica preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank Tamara Vonta. Ocenila je, da pravna država deluje dobro.

Vontova (Svoboda) je v izjavi za medije poudarila, da s preiskavami ni bila seznanjena, temveč je zanje izvedela od novinarjev. »O preiskavah ne vem nič, bilo bi hudo narobe, če bi kaj vedela o tem. Pustimo tistim, ki so pristojni, da naredijo svoje delo,« je poudarila.