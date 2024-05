Med prevračanjem z avta odtrgalo kolo, ki je povzročilo še eno nesrečo

V torek, 28. maja, nekaj pred 17. uro, so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženih več vozil.

Do incidenta je prišlo na avtocesti med Medvedjekom in Trebnjim. Policisti iz Novega mesta so opravili ogled in zbrali obvestila - po prvih ugotovitvah je prišlo do dveh prometnih nesreč.

43-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, trčil v varnostno ograjo, se večkrat prevrnil in z vozilom obstal izven vozišča. Med prevračanjem je z vozila odtrgalo kolo, ki je obstalo na sredini levega prometnega pasu. Voznik tovornega vozila je zaradi ovire na cesti zmanjševal hitrost in se ustavljal.

Za njim je pripeljal 40-letni voznik cisterne, ki je v izogib trčenja sunkovito zavil levo in trčil v avtomobil 48-letnega voznika. Njegov avtomobil je po trčenju odbilo v avtomobil pred njim, tega pa je potisnilo še v eno vozilo.

43-letni povzročitelj prometne nesreče in potnik v njegovem vozilu sta se v nesreči lažje poškodovala, oskrbeli so ju v novomeški bolnišnici.

Zaradi posredovanja interventnih služb in odstranjevanja posledic nesreče je bil promet oviran do 20.20.